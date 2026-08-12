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Colombia

¿Se pueden predecir las réplicas después del terremoto de 7.4 en Colombia? El Servicio Geológico lo aclaró

Los expertos entregaron una respuesta contundente en las redes sociales.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

agosto 12 de 2026
07:26 a. m.
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En Colombia, especialmente en Chocó, se han presentado múltiples movimientos telúricos tras el terremoto de 7.4.

El Servicio Geológico Colombiano ha explicado que esos eventos son normales debido a que se continúa liberando energía en las zonas aledañas.

¿Hasta cuándo pueden haber réplicas tras el terremoto de 7.4 en Colombia? El Servicio Geológico respondió
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Además, la entidad también ha aclarado que es muy posible que se sigan presentando réplicas y que, de hecho, estas podrían extenderse durante días, semanas y meses.

A raíz de esa información, la ciudadanía ha consultado con los expertos si las réplicas pueden predecirse y ellos aclararon esa duda. ¿Cuál fue su respuesta?

Las réplicas no pueden predecirse tras el terremoto de 7.4 en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano aclaró que, al igual que con los terremotos, no existe cómo saber si se presentará una réplica y de cuánto será.

"Los sismos ni las réplicas se pueden predecir. A hoy, la ciencia no nos ha permitido tener algún concepto, alguna teoría o método que nos permita hacer eso", manifestó Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC.

"No existe cómo predecir la ocurrencia de un sismo en un sitio, ni su magnitud. Incluso, si se lograra determinar dónde va a ocurrir, no se podría saber los efectos que tendría en la superficie. Desde el SGC monitoreamos 24 horas, siete días a la semana, la actividad sísmica del país a través de la Red Sismológica Nacional, compuesta por más de 200 estaciones ubicadas a lo largo del país", añadió la entidad en sus redes sociales.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia? Esto aseguró el Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano especificó que en el país convergen placas tectónicas que hacen que los eventos sísmicos sean frecuentes.

¿Un terremoto se diferencia de un sismo o temblor? El SGC explicó
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"Colombia es un país sísmicamente muy activo, en el que la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio nacional. En promedio, en el país hay 2.500 sismos al mes, pero la mayoría no son perceptibles para las personas, sino que solo los detectan los sismógrafos", se aseguró.

"No es cierto que ahora haya mayor ocurrencia de sismos que antes. Simplemente, somos más conscientes de su ocurrencia debido a que actualmente existen más recursos y herramientas para detectarlos y difundirlos", se concluyó.

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