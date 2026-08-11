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Gemini, la IA de Google, alcanza los mil millones de usuarios mensuales

Pese a los retrasos tecnológicos, la audiencia masiva sigue siendo el principal activo de Google.

Foto: AFP
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AFP

agosto 11 de 2026
09:51 p. m.
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El asistente de inteligencia artificial Gemini de Google superó la marca de mil millones de usuarios activos mensuales, anunció este martes el director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai. Según explicó, la cifra se calcula en función de cuántas personas utilizan la aplicación en el ecosistema de plataformas digitales de Google.

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“Es nuestro producto de más rápido crecimiento hasta la fecha”, publicó Pichai en redes sociales, destacando el hito en medio de una profunda reestructuración de la división de inteligencia artificial del gigante tecnológico.

Reestructuración en la división de IA

El logro llega en un momento de cambios internos. Demis Hassabis, premio Nobel de Química y líder de Google DeepMind, se apartó recientemente de la gestión diaria del laboratorio que diseña los modelos de Gemini.

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Además, varios investigadores clave abandonaron la compañía, entre ellos Jeff Dean, figura central en la ingeniería de Google durante casi tres décadas.

El nuevo modelo insignia Gemini 3.5 Pro, prometido inicialmente para junio, aún no ha sido lanzado. Mientras tanto, rivales del sector han presentado modelos considerados más potentes, especialmente en la generación de código informático, el área más lucrativa de la industria.

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Competencia y ecosistema digital

Pese a los retrasos tecnológicos, la audiencia masiva sigue siendo el principal activo de Google. La compañía integra Gemini en servicios como Google Search, Gmail, Maps y YouTube, reforzando su presencia en el día a día de los usuarios.

La competencia se mantiene intensa: en julio, OpenAI anunció que alcanzó también los mil millones de usuarios en todas sus interfaces, lideradas por ChatGPT, aunque sin precisar si la cifra corresponde a usuarios mensuales o semanales.

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