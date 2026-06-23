Habrá jornada especial del Fondo Nacional del Ahorro para afiliados con crédito de vivienda aprobado

El sueño de tener vivienda propia no termina con la aprobación de un crédito. De hecho, para muchas personas ese es apenas el inicio de un proceso que puede generar dudas, retrasos e incluso la suspensión de la compra.

Pensando en esta situación, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una jornada especial de acompañamiento para afiliados que ya cuentan con financiación aprobada, pero que aún no han logrado concretar la adquisición de su inmueble.

La iniciativa, denominada “Asesor Exprés Inmobiliario”, busca brindar orientación personalizada para que los beneficiarios puedan avanzar en los trámites pendientes y convertir su crédito en una vivienda real.

¿Quiénes pueden acceder a la jornada del Fondo Nacional del Ahorro?

La estrategia está dirigida a afiliados que ya recibieron la aprobación de un crédito de vivienda y requieren apoyo para encontrar un inmueble o resolver inquietudes relacionadas con el proceso de compra.

Durante la jornada, funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro trabajarán de la mano con inmobiliarias para revisar cada caso, verificar el estado de los trámites y ofrecer soluciones que permitan agilizar la financiación.

Según explicó Laura Roa Zeidán, presidenta de la entidad, “muchas personas creen que con la aprobación del crédito ya todo está hecho, pero sabemos que después vienen decisiones importantes. Por eso queremos acompañarlos de cerca, resolver dudas y ayudarlos a concretar su compra de vivienda”.

Los interesados solo deberán presentar su documento de identidad y la información del crédito aprobado. No será necesario agendar cita previa.

Fechas, horarios y puntos de atención

La atención se realizará el jueves 25 y viernes 26 de junio entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. El sábado 27 de junio la jornada se extenderá desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 del mediodía.

En Bogotá, los afiliados podrán acercarse a los siguientes puntos de atención:

Calle 12 #65-11 (CNA).

Calle 19 #6-68 (Ángel).

Transversal 60 #128A-68 (Suba).

Calle 44 #52-06 (CAN).

Con esta iniciativa, el Fondo Nacional del Ahorro busca eliminar obstáculos y acompañar a los afiliados en uno de los pasos más importantes de su proyecto de vida: convertir un crédito aprobado en una vivienda propia.