Fondo Nacional del Ahorro lanza ayuda a deudores: podrán dejar de pagar la cuota por un tiempo

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha anunciado la implementación de un nuevo decreto que permite a los beneficiarios de créditos hipotecarios y leasing habitacional acogerse a un periodo de gracia especial. Esta medida surge como respuesta a la necesidad de flexibilizar las obligaciones financieras de aquellos afiliados que atraviesan dificultades económicas temporales.

El núcleo de la normativa establece que los deudores que cumplan con ciertos requisitos de vulnerabilidad o afectación de ingresos podrán solicitar la suspensión del pago de su cuota mensual por un periodo determinado.

A diferencia de las medidas transitorias vistas en años anteriores, este decreto busca institucionalizar la figura del "alivio por coyuntura", permitiendo que el capital y los intereses de las cuotas no pagadas se redistribuyan en el plazo restante del crédito, evitando así un reporte negativo en las centrales de riesgo.

“La decisión busca respaldar a las familias afectadas por inundaciones o movimientos en masa que cuentan con créditos activos con la entidad, evitando que la situación climática impacte negativamente el cumplimiento de sus obligaciones., aseguraron desde el fondo.

Requisitos y condiciones

Para acceder a este beneficio, los interesados deberán demostrar una afectación real en su capacidad de pago. Entre los puntos clave del decreto se destacan: