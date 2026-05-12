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Fondo Nacional del Ahorro tendrá gran feria de vivienda en mayo de 2026: así se debe inscribir

El Fondo Nacional del Ahorro abrió inscripciones para su feria de vivienda en Bogotá, donde ofrecerá subsidios, créditos y nuevas opciones de financiación.

Revelan cuánto presta el Fondo Nacional del Ahorro en 2026 y cómo comprar vivienda sin cuota inicial
Foto: FNA

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
01:00 p. m.
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El Fondo Nacional del Ahorro confirmó la realización de su gran Feria de Vivienda en Bogotá, un evento pensado para quienes sueñan con comprar casa propia, mejorar su vivienda o conocer nuevas alternativas de financiación en Colombia.

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La jornada se realizará los próximos 22, 23 y 24 de mayo de 2026 en la sede principal del FNA, ubicada en la Carrera 65 # 11 – 83, en Bogotá. Durante esos tres días, los asistentes podrán recibir asesoría personalizada sobre créditos hipotecarios, subsidios y programas especiales para adquirir vivienda.

El horario de atención será de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y, aunque la entrada será gratuita, las personas interesadas deberán completar un proceso de inscripción previo para facilitar el ingreso al evento.

Así puede inscribirse a la feria de vivienda del FNA

El Fondo Nacional del Ahorro habilitó un formulario digital en su portal web oficial para que los ciudadanos puedan registrarse antes de asistir.

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La inscripción busca agilizar el acceso al recinto y evitar largas filas o aglomeraciones durante los tres días de feria. Además, quienes se registren tendrán la posibilidad de acceder más rápidamente a las asesorías financieras y consultas sobre subsidios.

Dentro del evento también estarán presentes cajas de compensación familiar y entidades aliadas del sector constructor, las cuales brindarán información sobre subsidios de vivienda que podrían superar los 52 millones de pesos para familias que ganen menos de dos salarios mínimos.

Asimismo, la Secretaría Distrital del Hábitat entregará información relacionada con el programa “Mi Casa en Bogotá”.

Feria tendrá créditos sin cuota inicial y nueva línea de mejoramiento

Uno de los anuncios más importantes del evento será la nueva línea de crédito para mejoramiento de vivienda sin garantía hipotecaria.

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Con esta alternativa, miles de familias podrán remodelar, ampliar o construir nuevos espacios en sus viviendas sin necesidad de hipotecar el inmueble.

Además, los asistentes encontrarán opciones de leasing habitacional, créditos de hasta el 100 % del valor del inmueble, tasas blindadas frente a la inflación y alternativas de compra de cartera para mejorar las condiciones de financiamiento.

El FNA aseguró que el objetivo es facilitar el acceso a soluciones reales de vivienda para más colombianos y reunir en un solo lugar toda la oferta de financiación y subsidios disponibles.

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