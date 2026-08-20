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Colombia e Israel eliminan el requisito de visa desde el 1 de septiembre

La medida busca facilitar la movilidad y reducir los trámites asociados a los viajes de ciudadanos de ambos países.

Renovación de visa
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
07:36 a. m.
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A partir del 1 de septiembre, los ciudadanos de Colombia e Israel podrán viajar entre ambos países sin necesidad de tramitar una visa previa. La decisión fue anunciada este jueves 20 de agosto por la cuenta oficial de X del Estado de Israel en Español, tras conversaciones entre el canciller israelí Gideon Sa’ar y su homólogo colombiano Omar Bula Escobar.

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Según el comunicado, la medida busca facilitar la movilidad y reducir los trámites asociados a los viajes, bajo las condiciones que establezcan las autoridades migratorias de cada país.

Un cambio tras más de un año de restricciones entre Colombia e Israel

La eliminación del requisito de visado representa un giro frente a las condiciones que habían regido durante el último año. En mayo de 2025, Israel había restablecido la exigencia de visa para los colombianos que viajaban por turismo, en medio de un deterioro de las relaciones bilaterales durante el gobierno de Gustavo Petro.

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Colombia respondió con una medida recíproca, imponiendo también requisitos a los ciudadanos israelíes.

Restablecimiento de vínculos diplomáticos entre Colombia e Israel

El acuerdo sobre las visas se suma a las recientes decisiones del presidente Abelardo de la Espriella por recomponer las relaciones diplomáticas y económicas con Israel. El nuevo mandatario ha prometido restablecer los vínculos bilaterales, trasladar la embajada colombiana a Jerusalén y fortalecer la cooperación en seguridad, en línea con una agenda más cercana a gobiernos de derecha en la región.

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La decisión de eximir mutuamente del requisito de visa abre la puerta a un incremento en la movilidad, el turismo y los intercambios entre ambos países, después de un periodo marcado por tensiones diplomáticas.

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