MinHacienda desmiente a viceministra de Minas: no se ha tomado decisión sobre exploración de hidrocarburos

La noticia parece haber comenzado una serie de incertidumbres, inconformismos y rechazo. La novela comenzó con la viceministra de Minas y Energía, quien dio una polémica declaración que estalló las redes sociales en críticas: no se iba a seguir con la exploración ni explotación de hidrocarburos en Colombia.

“El Gobierno del presidente Petro no va a firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, no sé qué parte de esa frase no han entendido”, declaró Belizza Ruiz Mendoza , viceministra de Minas y Energía, ante los medios de comunicación en el Congreso de Naturgas, que se desarrollaba en Cartagena.

Para muchos expertos, esta decisión del Gobierno traería un remezón fuerte para la economía colombiana, como aumentar los niveles de la inflación, empezarían a caer los ingresos del país por exportaciones de crudo y problemas en la inversión en exploración, como en aquella destinada al desarrollo y explotación de yacimientos descubiertos de petróleo y gas.

Desmintió

Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo dejó al descubierto un cortocircuito en este tema de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos por parte del Gobierno.

Al ser consultado sobre esta posibilidad, su respuesta fue tajante: “Esa decisión, perdóneme que le diga a la viceministra, no ha sido tomada”. ¿Quién dirá la verdad?

Por su parte, el presidente del Senado, Roy Barreras, se sumó a la polémica y manifestó que "en los temas minero-energéticos aún hay mucho por concertar en el camino de una indispensable transición a energías limpias. El largo plazo hay que planearlo. El mediano plazo preverlo. El corto plazo concertarlo".

La viceministra de Minas y Energía, Belizza Janet Ruiz confirmó la firme posición del Gobierno frente a las empresas de hidrocarburos en el país, en el marco del Congreso de Naturgas 2022.

Además, aseguró que no se descartan las alianzas comerciales con aliados vecinos, aunque se mantendrán los contratos vigentes.

“No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. No sé qué parte de esa frase no han entendido”, fue la polémica frase en el discurso de Belizza Ruiz.

Por su parte, el sector energético del país ha invitado al Gobierno a un debate profundo para garantizar la seguridad energética de la nación. Campetrol, en representación de 143 empresas de la industria, insistió al Gobierno Nacional en un análisis conjunto.

“Campetrol manifiesta la necesidad de un trabajo conjunto con el Gobierno y el Congreso para garantizar condiciones adecuadas y estables para las inversiones de corto y mediano plazo, sin las cuales se provocaría una caída anual en la producción de petróleo entre 50 y 70 mil barriles diarios y la consecuente pérdida de regalías y de empleos de calidad en el territorio”.