Modelo colombiano de programas de sostenibilidad y gestión social será aplicado en México

La experiencia colombiana en sostenibilidad, inversión social y gestión de entornos operacionales comenzará a proyectarse en México con la internacionalización de ACDesarrollo, una organización cartagenera que ha gestionado más de US$50 millones en programas desarrollados en distintas regiones del país.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de ProColombia, entidad que ha apoyado el acercamiento al mercado mexicano, la identificación de oportunidades y la construcción de relaciones con actores empresariales e institucionales.

Además, la organización estableció una alianza con la fundación Give it 4Ward para impulsar proyectos dirigidos al fortalecimiento de capacidades y la generación de ingresos sostenibles en las comunidades.

Modelo colombiano que llega a México se ha desarrollado en 14 departamentos

ACDesarrollo ha gestionado programas en 83 municipios y más de 650 comunidades de 14 departamentos colombianos. Con el apoyo de sus aliados, ha trabajado en iniciativas relacionadas con transición energética, resiliencia productiva, aseguramiento hídrico, educación ambiental, economía circular, turismo regenerativo y formación de liderazgos locales.

Esta trayectoria constituye la base de su apuesta internacional, que comenzará en México con la intención de adaptar sus metodologías a las necesidades del nuevo mercado y establecer alianzas con empresas e instituciones.

Guillermo Pattigno, cofundador de ACDesarrollo, explicó que la expansión responde a una preparación previa para trasladar a otros países el conocimiento construido en Colombia.

Según el directivo, la elección de México como primer destino representa una oportunidad para mostrar cómo los servicios socioambientales desarrollados en el país pueden aportar a empresas y comunidades de otros mercados.

El proceso cuenta con el respaldo de ProColombia, cuyo acompañamiento se ha concentrado en facilitar el acercamiento comercial, identificar posibilidades de negocio y promover conexiones empresariales e institucionales.

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Una alianza entre Colombia y México para multiplicar oportunidades

Uno de los componentes centrales de la llegada a México será el trabajo conjunto con Give it 4Ward, mediante el enfoque Pay It Forward, conocido como cadena de favores.

La propuesta está orientada a que mujeres cabeza de hogar y emprendedores rurales fortalezcan sus capacidades y desarrollen fuentes de ingresos sostenibles. El modelo también busca que quienes reciban estas oportunidades compartan posteriormente sus aprendizajes y conocimientos con otras personas de sus comunidades.

De esta manera, la iniciativa pretende que los beneficios de los programas no se limiten a sus participantes iniciales, sino que puedan extenderse a través de redes locales de colaboración.

Lina Hincapie, directora ejecutiva de ACDesarrollo en México, señaló que la intención es fortalecer las capacidades existentes en los territorios y contribuir a que las oportunidades generadas puedan beneficiar a más personas.

La directiva destacó la importancia de escuchar a las comunidades y reconocer sus recursos y experiencias como parte de los procesos de inversión social. Desde esa perspectiva, la construcción de confianza y el fortalecimiento de las capacidades locales son elementos centrales para promover una prosperidad compartida.