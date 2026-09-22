Pymes sostenibles: así pueden lograr inversión de USD 250.000

El panorama del emprendimiento y la sostenibilidad en el país recibe un fuerte impulso. A través del programa Colombia + Competitiva, de la Embajada de Suiza-Cooperación Económica SECO y ejecutado por Swisscontact, se abrió una convocatoria vital para el tejido empresarial. La iniciativa busca seleccionar hasta 25 compañías enfocadas en ingredientes naturales, agricultura sostenible y economía circular, de las cuales cerca de la mitad ya han sido elegidas.

¿Qué tipo de empresas colombianas pueden acceder a esta inversión?

Esta convocatoria está diseñada para negocios que ya se encuentran en fase de crecimiento. Específicamente, está dirigida a compañías de cualquier región del país que conecten el desarrollo empresarial con la biodiversidad, el aprovechamiento de recursos y la transformación de residuos.

Los sectores priorizados incluyen empresas productoras de ingredientes naturales para las industrias de alimentos, salud o cosmética. Asimismo, pueden participar compañías dedicadas a la agricultura sostenible y emprendimientos de economía circular que sustituyan insumos petroquímicos con alternativas renovables.

Requisitos clave para aplicar a la financiación de negocios sostenibles

Para ser parte de este grupo, las organizaciones deben cumplir con requerimientos específicos. Las empresas tienen que estar legalmente constituidas en Colombia y demostrar al menos dos años de operación continua en el mercado.

En el aspecto financiero, es indispensable registrar ventas verificables, con una facturación mínima de USD 150.000 (aproximadamente COP 562,5 millones) durante el último año fiscal cerrado. Además, deben evidenciar una necesidad real de capital que oscile entre los USD 50.000 y USD 250.000 para escalar sus operaciones. Un dato destacado de la convocatoria es su enfoque de equidad: al menos 13 de las 25 compañías elegidas deberán estar lideradas por mujeres o tener productos dirigidos especialmente a ellas.

Así funciona el programa de alistamiento para atraer capital

Las pymes seleccionadas no recibirán el dinero de forma automática, sino que ingresarán a un proceso gratuito de preparación que dura cerca de 12 meses. Este acompañamiento especializado inicia con un diagnóstico del negocio y fortalece áreas cruciales como el gobierno corporativo, la estructuración financiera, el pitch deck y la medición de impacto.

Cortesía: Colombia + Competitiva Swisscontact

Durante la evaluación de los aspirantes, se priorizará fuertemente la tracción del negocio (35 %) y la claridad de la necesidad del capital (35 %), seguidos por la solidez del equipo de trabajo (20 %) y la pertinencia del sector (10 %). Al alcanzar el nivel de madurez requerido, Swisscontact facilitará los acercamientos con inversionistas, con la meta de lograr que al menos el 40 % de las empresas participantes consigan efectivamente la inversión.

El papel de la bioeconomía en la recuperación económica nacional

Esta inyección de capital potencial llega en un momento definitivo. Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, acelerar la reactivación económica es una prioridad nacional. En las zonas impactadas por la emergencia operan cerca de 270.000 empresas que sostienen más de 1,39 millones de empleos formales, según datos de Confecámaras. Por ello, dinamizar la economía a través de la inversión de impacto, que ya suma USD 154,6 millones en capital disponible en el país, resulta fundamental.

Cortesía: Colombia + Competitiva Swisscontact

Enrique Maruri, director país de Swisscontact Colombia, recalcó que la reconstrucción del país exige, además de infraestructura, fortalecer a las empresas y generar empleo a través de sectores con enorme potencial como la bioeconomía.

Las postulaciones permanecerán abiertas a nivel nacional hasta agotar los cupos disponibles. Los emprendedores interesados pueden consultar los términos y realizar su registro a través del sitio web oficial www.colombiamascompetitiva.com/inversion-de-impacto/.