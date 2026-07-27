Esta la marca paisa de línea sostenible con mayor proyección en Colombiamoda

Mientras Colombiamoda reúne esta semana en Medellín a compradores, diseñadores y marcas de más de 20 países, una nueva generación de empresas colombianas gana protagonismo en la industria.

Entre ellas destaca Zikluz, firma antioqueña de streetwear que se consolida como una de las propuestas emergentes con mayor proyección en el mercado nacional.

La compañía desarrolla colecciones atemporales inspiradas en el concepto de los ciclos de la vida, idea que da origen a su nombre y orienta cada lanzamiento.

De acuerdo con Isabela López, CEO de Zikluz, las colecciones mezclan influencias del estilo urbano con tendencias contemporáneas y están concebidas para mantener su vigencia durante más tiempo.

La moda sostenible que Zikluz llevó a Colombiamoda

El auge de Zikluz refleja una tendencia que cobra fuerza en la moda colombiana, consumidores que buscan prendas con identidad, mayor durabilidad y propuestas exclusivas que trasciendan las temporadas.

El streetwear continúa ampliando su alcance al combinar funcionalidad, diseño y conexión con los estilos de vida de las nuevas generaciones.

Creemos que la ropa también hace parte de un ciclo. Una prenda puede acompañar a una persona durante años y, gracias a su calidad, seguir teniendo vida en una segunda o tercera oportunidad de uso. Por eso trabajamos con materiales duraderos y procesos que buscan prolongar su vida útil.

Como parte de esta propuesta, cerca del 80% de las telas utilizadas cuentan con certificaciones de sostenibilidad, mientras que botones, herrajes, etiquetas y marquillas son elaborados con materiales reciclados. Este enfoque busca integrar criterios ambientales sin perder el lenguaje estético propio del streetwear.

Las camisetas, pantalones y buzos son actualmente las categorías con mayor demanda dentro de la marca, impulsadas por diseños versátiles que pueden combinarse con diferentes estilos.

Esta propuesta responde al propósito de construir una comunidad donde personas con distintas personalidades encuentren prendas con las que identificarse, sin importar edad o estilo de vida.

La próxima colección marcará su ingreso al segmento athleisure, con prendas diseñadas para adaptarse a diferentes momentos del día, permitiendo pasar del gimnasio al trabajo o actividades cotidianas sin cambiar completamente de vestuario.

La proyección en ventas de la marca de moda sostenible Zikluz

La marca, que cerró el último año con ventas por $1.000 millones, proyecta alcanzar $2.000 millones de facturación al finalizar 2026.

Para apalancar este crecimiento, Zikluz planea abrir su primer punto físico en Medellín y ampliar su red de aliados comerciales. Actualmente, sus colecciones se comercializan a nivel nacional a través de las tiendas y el comercio electrónico del retail Fruta Fresca, además de su canal digital propio.

El crecimiento de Zikluz confirma el protagonismo que adquieren las marcas emergentes dentro del mercado nacional durante Colombiamoda. La evolución de estas empresas muestra que, además del diseño, factores como la construcción de marca, la diferenciación y una estrategia comercial consistente tienen peso creciente en su proyección industrial.