Según la prestigiosa IQ Magazine, la sostenibilidad dejó de ser una moda para convertirse en infraestructura esencial. En este giro histórico, escenarios como Vive Claro marcan la pauta demostrando que el entretenimiento masivo y la ecología pueden ir de la mano.

Vive Claro Bogotá: El epicentro de los conciertos sostenibles

En el corazón de Colombia, la manera en que experimentamos la música en vivo está sufriendo una transformación profunda. Escenarios modernos como el complejo Vive Claro en Bogotá se están consolidando no solo como potencias del entretenimiento, sino como pioneros en operaciones ecológicas de gran escala.

De acuerdo con un reciente informe de la revista británica IQ Magazine, especializada en el negocio musical global, la región latinoamericana está liderando un cambio de paradigma. Espacios innovadores en la región y sobre todo en la capital de nuestro país, están demostrando que gestionar un recinto de alta capacidad requiere hoy, obligatoriamente, de una infraestructura verde que garantice el cuidado medioambiental desde la preproducción hasta el desmontaje.

De tendencia a infraestructura: La nueva era de la música en vivo

Durante años, la producción de espectáculos masivos fue sinónimo de una enorme huella de carbono. Sin embargo, el informe de IQ Magazine revela que los promotores de la región han integrado la sostenibilidad directamente en sus presupuestos y planes operativos base.

En lugares de alta tecnología y afluencia, las decisiones sobre cómo optimizar la energía, cómo manejar miles de toneladas de residuos y cómo abastecer el venue, se planifican con la misma rigurosidad que el esquema de seguridad o el montaje de luces. La ecología es ahora el sistema circulatorio del espectáculo.

Logística verde y el impacto ambiental de los grandes eventos

El costo ambiental de las giras internacionales siempre ha sido altísimo (vuelos, transporte de carga pesada, consumo eléctrico masivo). Para mitigar este impacto y mantener a Bogotá competitiva en las agendas mundiales, la industria local está implementando estrategias agresivas:

Eficiencia Energética: Transición hacia fuentes de energía más limpias y sistemas híbridos que reducen la dependencia de generadores contaminantes convencionales.

Transición hacia fuentes de energía más limpias y sistemas híbridos que reducen la dependencia de generadores contaminantes convencionales. Gestión de Residuos: Modelos de economía circular donde gran parte del plástico y material desechable es recuperado de manera inmediata tras los shows.

Modelos de economía circular donde gran parte del plástico y material desechable es recuperado de manera inmediata tras los shows. Soluciones Digitales: La adopción del ecosistema cashless (pagos sin efectivo) y boletería 100% digital, eliminando drásticamente el papel.

Fans y marcas: La clave para el éxito de los shows ecológicos en Colombia

El éxito de recintos modernos orientados a la sostenibilidad depende de un triángulo fundamental: promotores, marcas patrocinadoras y el público. Los fans han madurado rápidamente; hoy valoran las opciones de movilidad sostenible para llegar a los eventos y participa activamente en las dinámicas de reciclaje y ecológicas que plantea un venue como Vive Claro.

Las marcas, por su parte, han encontrado un nuevo terreno para interactuar con la audiencia. Las activaciones comerciales durante los conciertos ahora premian a los asistentes que adoptan comportamientos ecológicos, regalando merchandising oficial o pases VIP a cambio de reciclar.

Tal como destaca el análisis original de IQ Magazine, la música en vivo en Latinoamérica ha asegurado su futuro convirtiendo la sostenibilidad en su cimiento más fuerte. Y escenarios innovadores como Vive Claro, están demostrando que el show puede continuar, protegiendo al planeta en cada evento.