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Oficial: Confirman fecha de pago de la prima a pensionados militares

Revise las fechas en las que llegará este dinero a este grupo de jubilados.

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Foto: archivo Noticias RCN.

Noticias RCN

junio 24 de 2026
05:10 p. m.
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El Ministerio de Defensa y las cajas de retiro oficiales han confirmado el calendario de pagos de la esperada mesada adicional, conocida como la prima de mitad de año, para los veteranos, retirados y pensionados de la Fuerza Pública en Colombia.

Tras la ratificación de la legalidad de este beneficio por parte del Consejo de Estado, miles de familias de la reserva activa recibirán este alivio financiero de forma segura.

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Si usted es beneficiario o tiene un familiar que pertenezca al régimen de asignación de retiro, preste atención a las fechas dispuestas por las entidades para los depósitos correspondientes a este periodo.

Calendario de pagos: ¿Cuándo depositan la prima?

La distribución de los recursos económicos se ejecutará de manera escalonada, dependiendo de la institución administradora a la que se encuentre afiliado el pensionado militar o policial. El cronograma oficial quedó establecido de la siguiente manera:

  • Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR): El abono de la prima se verá reflejado el próximo 25 de junio.
  • Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL): Los pensionados de las Fuerzas Militares recibirán su depósito el 15 de julio.

Las entidades recordaron que, aunque los pagos se procesan en las fechas mencionadas, la aplicación del dinero en las cuentas bancarias individuales puede verse reflejada en el transcurso del día según el convenio de cada banco.

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¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima a pensionados militares?

Es fundamental tener en cuenta que el pago de esta bonificación está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos legales y de tiempo de servicio. Los grupos que recibirán el beneficio económico incluyen:

  • Miembros de la Fuerza Pública y civiles del sector Defensa
    Más de 89,000 miembros, incluyendo soldados profesionales, oficiales, suboficiales y personal civil vinculado, están amparados bajo la normativa que asegura la permanencia de este derecho adquirido.

Tiempos de servicio requeridos

Para acceder plenamente a esta asignación de retiro, la norma estipula un tiempo de servicio mínimo de 20 años para el personal militar y de 25 años para los integrantes de la Policía Nacional. En el caso de los civiles del sector defensa, debieron haber prestado sus servicios antes de 1994.

El Gobierno Nacional instó a todos los pensionados militares a verificar sus desprendibles de pago a través de las plataformas virtuales oficiales de CREMIL y CASUR para constatar los montos exactos y evitar fraudes o cadenas de desinformación.

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