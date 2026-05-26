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Confirman cuáles son los pensionados y trabajadores que no recibirán prima en junio de 2026

Vea quiénes no recibirán la prima de junio o mesada 14 en Colombia durante 2026 y qué pensionados todavía conservan este beneficio económico.

Confirman cuáles son los pensionados y trabajadores que no recibirán prima en junio de 2026
Dinero colombiano. Foto: Freepik.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
06:55 a. m.
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Durante junio, miles de pensionados en Colombia esperan recibir un ingreso adicional conocido popularmente como la “prima” de mitad de año. Sin embargo, no todos los jubilados tendrán derecho a este pago en 2026, debido a las modificaciones que ha tenido el sistema pensional durante los últimos años.

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Aunque muchas personas todavía la llaman “prima”, este beneficio corresponde realmente a la denominada “mesada 14”, un pago extra que fue limitado tras varios cambios legales y constitucionales. Actualmente, solo un grupo específico de pensionados conserva este derecho.

La Ley 100 de 1993 establecía originalmente que los pensionados podían recibir 14 pagos al año. No obstante, el Acto Legislativo 01 de 2005 modificó esas condiciones y eliminó gradualmente este beneficio para la mayoría de jubilados del país.

¿Quiénes no recibirán la mesada 14 en junio?

La normativa vigente define tres grupos principales de pensionados que quedaron excluidos de este pago adicional.

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El primero corresponde a quienes obtuvieron su pensión antes del 25 de julio de 2005, pero reciben más de 15 salarios mínimos mensuales. En estos casos, el beneficio se perdió debido al nivel de ingresos.

El segundo grupo incluye a las personas que se pensionaron entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 y cuya mesada supera los 3 salarios mínimos. Para ellos, la ley también eliminó el acceso a este pago extra.

Por último, están quienes se pensionaron después del 31 de julio de 2011. Desde esa fecha, la regla general del sistema dejó de reconocer la mesada 14 para nuevos jubilados, por lo que actualmente la mayoría solo recibe 13 pagos al año: las 12 mesadas mensuales y la prima de diciembre, conocida como “mesada 13”.

Pensionados que sí conservan este beneficio

Pese a las restricciones, algunos sectores todavía mantienen el derecho a recibir la mesada 14. Entre ellos están los miembros retirados de la Fuerza Pública, incluyendo militares y policías pensionados, quienes cuentan con un régimen especial respaldado por el Decreto 4433 de 2004.

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De esta manera, el sistema pensional colombiano mantiene este pago únicamente para grupos específicos, mientras que la mayoría de pensionados ya no recibe la llamada “prima” de junio.

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