Metrolínea: ¿Por qué quebró el sistema de transporte público de Bucaramanga a propósito de la idea de subsidiarlo?

Más de 27.000 usuarios que a diario utilizan el sistema de transporte público Metrolínea en el área metropolitana de Bucaramanga se encuentran en la incertidumbre de lo que pasará con la operación luego de que se confirmara su liquidación.

Días atrás el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, informó que luego de trece años de operación la empresa será liquidada como respuesta a su crisis financiera y la deficiencia en su prestación del servicio. Una conclusión a la que se llegó mediante una asamblea de accionistas conformada por los alcaldes de Bucaramanga, y los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón, además, delegados de los ministerios de Transporte y Hacienda.

Según las autoridades, por ahora, el sistema seguirá funcionando hasta que se conforme un nuevo gestor para su reemplazo, sin embargo, las deudas de la empresa ascienden a los 600 mil millones de pesos.

¿Qué propone el presidente Gustavo Petro con respecto al transporte?

Durante este fin semana el mandatario publicó una propuesta con relación al sistema de transporte masivo de las ciudades: “¿Y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?", fueron las palabras del mandatario.

Una estrategia de cobro que se dividirá dependiendo el aporte que se le designe a cada estrato gradualmente, con el objetivo de que los estratos altos subsidien a los estratos más débiles económicamente.

"Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público", detalló el presidente de Colombia.

Una estrategia que podría aplicarse en el Metrolínea con Bucaramanga, también en Transcribe, en Cartagena, en Transmilenio de Bogotá y el Masivo Integrado de Occidente, MIO, entre otros. Cabe resaltar que según la propuesta todos los sistemas deberían estar conectados con las alcaldías aledañas a las ciudades.

Dicha propuesta será revisada por el Ministerio de Trasporte, y, según el Gobierno debería mejorar el flujo de estaciones y no habrían déficit fiscales en el sistema de transporte público.