¿En qué beneficia a la industria colombiana los altos impuestos a la ropa y calzado importados?

En las últimas semanas se conocieron los ajustes que estableció el Gobierno Nacional en materia arancelaria para los productos de importación con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales. Se trata de un aumento del 40% para todas las prendas de vestir que vienen de países como China y España. En el caso del calzado, se extendió el impuesto del 35% por tres años más, es decir que, se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025.

Sin duda alguna, los costos aduaneros de las importaciones de estos productos elevaría significativamente su precio en el país, teniendo en cuenta que hay una clase media que se verá duramente golpeada por el incremento del costo de vida y la debilitación de su poder adquisitivo ante una latente inflación, aumento en las tasas de interés y del salario mínimo, además de la variación del dólar.

Sin embargo, tanto el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda y el propio presidente Gustavo Petro, han defendido su decisión bajo los argumentos de que estas medidas arancelarias permitirán potenciar la producción de la industria colombiana en textiles y calzado. Una de sus prioridades es reactivar la economía a través de la producción nacional que también generaría oportunidades laborales para miles de colombianos.

Es importante tener claro que estos impuestos del 40% para la ropa y del 35% para el calzado únicamente se aplicarán para las importaciones provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos de Tratado de Libre Comercio (TLC), como sucede con España y China, dos de las más grandes exportadoras del mundo. Estados Unidos sí hace parte de estas alianzas comerciales, por lo que este tipo de productos de confección norteamericana, no deberán pagar estas mismas tarifas aduaneras y por lo tanto, sus marcas no tendrían costos tan elevados.

¿Los elevados impuestos los paga el consumidor?

Partiendo de que con esta medida se elimina es la distinción de arancel por valor de la prenda y por kilo, es decir, anteriormente las prendas que costaban menos de 10 dólares ya pagaban esas tarifas arancelarias, pero variaban para las prendas con un valor mayor a los 10 dólares.

Sin embargo, estos porcentajes no serán asumido por el consumidor final, aunque inevitablemente habrá alzas en los precios, las empresas deberán redireccionar los costos de producción, como, por ejemplo, la mano de obra.

Estos aranceles podrían ser asumidos parcialmente por las empresas, que tienen tres caminos: cobrar más por las prendas para pagar lo adicional, no hacerlo y sacrificar la ganancia o, lo que es peor, reducir la calidad de las prendas para bajar los costos de producción y asumir el impuesto.

Cómo calcular los precios de la ropa importada al 40%?

El cálculo de los nuevos costos debe hacerse de acuerdo al aumento de porcentaje. En el caso de las prendas que superaban los $10 USD se les aplicaba el 15% decretado en 2021, es decir que para el ajuste de 2022 se le debe sumar el 25% al precio actual para completar el 40% del nuevo arancel.

Una chaqueta importada estaría costando en Colombia alrededor de $200.000 COP, costos que incluyen el anterior impuesto del 15%, es decir que sumando el 25% restante para alcanzar el 40% establecido, esta prenda quedaría costando aproximadamente $250.000 COP.

Un jeans confeccionado en el exterior tendría un valor aproximado de $180.000 COP en este momento, aplicando el porcentaje de aumento de aranceles, se ubicará en $225.000 COP.

Mientras que una camiseta importada en este momento costaría unos $100.000 COP, en algunas semanas podría costar $125.000 COP.

Es decir que una pinta importada que podría adquirir la clase media, sin incluir zapatos y ropa interior, le estaría costando a un colombiano más o menos $600.000 COP.

La ropa de Zara, H&M, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear y todas estas multinacionales que funcionan en el país, seguramente importarán la ropa con un costo mayor. Esto puede tener varias implicaciones en el valor del producto final.

Para ser más específicos le pondremos un ejemplo. La chaqueta más económica que puede encontrar en un almacén como Zara supera los 160.000 pesos y la más costosa es de $559.000. Los precios de por sí son altos por el cambio de euros a pesos colombianos. Es decir:

Chaqueta costosa sin el decreto: $559.000

Chaqueta costosa con el decreto: $559.000 (incluye el 15% del arancel 2021) + $139.750 (25% nuevo arancel para alcanzar el 40% establecido) = $698.750

¿Por qué se extendió el arancel del 35% en el calzado?

on el objetivo de “impulsar el proceso de industrialización del sector calzado y así promover la productividad y la creación de puestos de trabajo”, el gobierno del presidente Petro decidió que mantendría el arancel del 35% sobre las importaciones de calzado, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:

Se declaren por debajo o en el mismo umbral establecido

Sean artículos procedentes de países con los que Colombia NO tiene acuerdos comerciales vigentes

De acuerdo con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, esto permitirá impulsar la producción nacional. Un argumento similar al que se expuso con el arancel del 40% a los textiles.

“Se trata de un sector que, en su gran mayoría, más del 90%, está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas. Además, es un gran generador de puestos de trabajo para el país, razones por las cuales se requiere mejorar las condiciones de mercado”, explicó.

La decisión de extender la medida fue producto de la recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior.