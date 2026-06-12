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¡El dólar sigue tocando mínimos no vistos hace años! Así cerró hoy 12 de junio de 2026

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 12 de junio de 2026.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

junio 12 de 2026
02:57 p. m.
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El precio de dólar en Colombia, de acuerdo con el Banco de la República, abrió este 12 de junio de 2026 en 3.473,000.

Además, siguió bajando a lo largo de la jornada y cerró en un precio que no se presentaba desde hace más de cinco años.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 12 de junio de 2026

Tras su monitoreo en tiempo real, el Banco de la República confirmó que el dólar cerró exactamente en 3.455,00 pesos.

Es decir que, haciendo el comparativo con el precio de apertura, hubo un descenso de 18 pesos.

Asimismo, la Tasa Promedio del Mercado, en medio de esta realidad, ha sido de 3.475,785 pesos.

¿Cómo se está moviendo la compra y venta de dólares en las casas de cambio?

Desde las primeras horas de este 12 de junio, en promedio, se han encontrado los siguientes precios en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.570 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.

Los expertos volvieron a pronunciarse tras el precio del dólar: esto plantearon

"El conflicto en el Medio Oriente sigue siendo la variable que puede revertir todo: más que una normalización puntual del Estrecho de Ormuz, sería el fin del conflicto el que descomprimiría las expectativas inflacionarias, reduciría la presión sobre la Fed y volvería a favorecer a las monedas emergentes", expuso Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

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"Mientras eso no ocurra, nuestra visión estructural de dólar débil en el mediano plazo enfrenta su mayor cuestionamiento del año, con el déficit fiscal y la liquidez global como únicos contrapesos estructurales a la alza del billete verde", también señaló.

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