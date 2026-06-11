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¡El precio del dólar tocó MÍNIMO HISTÓRICO en el cierre de hoy 11 de junio de 2026! Así se cotizó

Descubra cómo cerró exactamente el precio del dólar en Colombia hoy 11 de junio de 2026.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

junio 11 de 2026
02:45 p. m.
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El Banco de la República informó que el precio de apertura del dólar durante este 11 de junio de 2026 fue de 3.543,100 pesos.

Además, a lo largo de la jornada, la divisa estadounidense bajó notablemente y, sobre la 1:00 de la tarde, cerró con una tarifa importante y llamativa.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 11 de junio de 2026

En su gráfica que monitorea el comportamiento del dólar en tiempo real, el Banco de la República de Colombia informó que la divisa cerró exactamente en 3.493,50.

Eso significa que, haciendo el balance con el precio de apertura, hubo un descenso significativo de 49,6 pesos.

Pero, además, el dato clave es que, después de mucho tiempo, el dólar tuvo un movimiento sorpresivo y bajó la barrera de los 3.500 pesos.

En medio de esa coyuntura, la Tasa Promedio del Mercado del dólar se ha situado en 3.513,279 pesos.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio?

En promedio, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín están cobrando las siguientes tarifas desde las primeras horas de este 11 de junio:

  • Bogotá: 3.670 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.720 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.640 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

Los expertos han analizado el precio del dólar: esto han dicho

“Esta semana tiene como dato central el IPC de mayo en Estados Unidos el martes, el primer termómetro de inflación tras las nóminas que redefinieron el escenario macro. El mercado buscará señales sobre si la inflación continúa su trayectoria al alza o si se modera, lo que determinará si la Fed de Warsh tiene argumentos para subir tasas en la reunión del 16-17 de junio”, expresó Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

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“El miércoles se publican las actas del FOMC de la reunión de mayo, que permitirán leer el debate interno del Comité. Además, el jueves se conoce el IPP de mayo, indicador clave para confirmar si las presiones de precios persisten en el canal mayorista”, concluyó.

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