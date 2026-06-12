Dólar se desploma en Colombia este 12 de junio y toca su precio más bajo en más de 5 años

El dólar continúa perdiendo terreno en Colombia y este viernes 12 de junio volvió a sorprender a los mercados al registrar una fuerte caída que lo llevó a niveles que no se observaban desde enero de 2021.

La divisa estadounidense abrió la jornada en $3.473, un valor que representa una disminución de $40,54 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.513,54.

La tendencia bajista del dólar se ha mantenido durante las últimas semanas y ha generado expectativa entre quienes realizan compras internacionales, tienen deudas en moneda extranjera o siguen de cerca el comportamiento de la economía.

Dólar toca mínimos de más de cinco años en Colombia

Durante las primeras horas de negociación, la moneda estadounidense alcanzó un precio mínimo de $3.466 y un máximo de $3.473. Además, se registraron 14 transacciones por un monto cercano a los US$3,5 millones.

Los datos muestran la magnitud de la caída reciente. Y es que frente al día anterior, la TRM bajó $53,57, equivalente a un descenso del 1,5 %. Comparado con la misma fecha del año pasado, la reducción es aún más llamativa, pues el dólar acumula una caída de $677,07, es decir, cerca del 16,2 %.

De acuerdo con los registros históricos, el valor actual representa el nivel más bajo para la divisa desde el 22 de enero de 2021.

¿Por qué es importante esta caída del dólar en Colombia?

El comportamiento del dólar tiene efectos directos sobre distintos sectores de la economía. Cuando la moneda estadounidense baja, suelen abaratarse productos importados, viajes al exterior y compras realizadas en plataformas internacionales.

Asimismo, algunas empresas que dependen de insumos importados pueden beneficiarse de menores costos operativos. Sin embargo, para exportadores y sectores que reciben ingresos en dólares, una tasa de cambio más baja puede representar menores ganancias al convertir sus recursos a pesos colombianos.