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Dólar en Colombia volvió a caer este 9 de octubre: así cerró la semana

El dólar en Colombia volvió a caer este viernes 9 de octubre de 2026 y cerró por debajo de los $3.200. Revise su precio y las cifras de la jornada.

El dólar sigue bajando en Colombia: así cerró el precio este 30 de junio
Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
02:24 p. m.
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El precio del dólar en Colombia volvió a registrar una caída este viernes 9 de octubre de 2026.

La divisa estadounidense terminó la última jornada de la semana por debajo de los $3.200, un comportamiento que mantiene la atención de los mercados y de quienes realizan operaciones en moneda extranjera.

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La moneda cerró en $3.194,88, una cifra que representa una diferencia de $23,87 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para este viernes en $3.218,75.

¿En cuánto cerró el dólar hoy, viernes 9 de octubre de 2026?

Durante la jornada, el dólar presentó movimientos que lo llevaron a alcanzar un precio mínimo de $3.184,50 y un máximo de $3.220, según los datos reportados al cierre del mercado.

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En total, se realizaron 1.309 transacciones por un valor de 1.022 millones de dólares, lo que refleja la actividad de negociación durante este viernes.

Uno de los datos más destacados es que el dólar volvió a ubicarse en la franja de los $3.100, un nivel que no se registraba desde el pasado 22 de septiembre.

Este comportamiento también resulta importante para quienes tienen obligaciones en dólares, realizan compras internacionales o reciben ingresos desde el exterior, pues las variaciones de la divisa pueden influir en sus operaciones.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

La TRM de este viernes se ubicó en $3.218,75, lo que representa una disminución de $20,13 frente al jueves 8 de octubre, equivalente al 0,62%.

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Al comparar su comportamiento con otros periodos, la moneda estadounidense presenta variaciones importantes.

Frente a la misma fecha de la semana anterior, la TRM cayó $88,98, es decir, un 2,69%.

Sin embargo, en comparación con el 9 de septiembre, registró un aumento de $102,28, equivalente al 3,28%.

En lo corrido de 2026, la TRM acumula una disminución del 14,33%, correspondiente a $538,33.

La caída es todavía mayor frente al mismo día de 2025, con una reducción del 17,04%, equivalente a $661,05. Estos resultados evidencian las diferencias entre el comportamiento reciente y la evolución anual de la divisa.

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