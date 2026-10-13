Dólar en Colombia hoy 13 de octubre: así abrió tras el puente festivo

El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este martes 13 de octubre de 2026 con una ligera subida, después del puente festivo.

La moneda estadounidense abrió por encima de los $3.200, aunque continúa registrando una caída importante frente a los valores que tenía hace un año.

El comportamiento de la divisa genera expectativa entre empresarios, viajeros y ciudadanos que realizan compras internacionales, especialmente por las variaciones que ha presentado durante las últimas semanas.

¿A cómo abrió el dólar en Colombia hoy, 13 de octubre?

De acuerdo con los primeros movimientos del mercado cambiario, el dólar abrió este martes en $3.202, lo que representa un aumento de $7,56 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida en $3.194,44.

Durante las primeras operaciones, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.190,20 y un máximo de $3.205.

Aunque el dólar inició con una tendencia al alza, su comportamiento durante el día dependerá de las operaciones del mercado y de factores económicos nacionales e internacionales.

¿Cómo ha cambiado el precio del dólar en Colombia durante 2026?

Pese al incremento registrado en la apertura, el dólar acumula una caída considerable frente al comienzo de 2026.

La TRM vigente para este martes se ubicó en $3.194,44, sin cambios respecto al día anterior.

En comparación con el mismo día de la semana pasada, el precio oficial disminuyó $15,34, equivalente al 0,48 %.

Sin embargo, frente al 13 de septiembre, la TRM aumentó $122,17, es decir, un 3,98 %.

La diferencia es todavía mayor al revisar el comportamiento anual: frente al 13 de octubre de 2025, el dólar ha perdido $718,80, una reducción del 18,37 %.

Asimismo, desde el inicio de 2026, la divisa registra una disminución de $562,64, equivalente al 14,98%.