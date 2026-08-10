Dólar en Colombia HOY, jueves 8 de octubre: se registró nuevo repunte de la divisa

El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este jueves 8 de octubre de 2026 en $3.241,50.

La cotización representa un incremento de $2,62 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para la jornada, que se ubicó en $3.238,88.

Así se movió el precio del dólar en Colombia

Durante los primeros movimientos de la jornada, la divisa estadounidense registró un mínimo de $3.240 y un máximo de $3.248. En ese periodo se realizaron 11 transacciones, que representaron un valor negociado de US$2.800.

La tasa registró un aumento de $22,87, frente al valor del miércoles 7 de octubre, cuando se ubicó en $3.216,01. Con este movimiento, el dólar se mantiene por encima de los $3.200, cifra que superó desde el pasado 23 de septiembre e hiló su segundo día consecutivo al alza.

En el acumulado del mes de octubre, la TRM presenta una reducción de $73,96, recordando que el jueves 1 de octubre se encontraba en $3.312,84. De esta manera, aunque el dólar registra un repunte frente a la jornada anterior, la comparación todavía refleja una disminución en su cotización.