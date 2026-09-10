¡Cambio relevante en el precio del dólar! Así abrió HOY 9 de octubre de 2026

En el cierre de la semana, el dólar en Colombia abrió este 9 de octubre de 2026 en 3.212,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.218,75 pesos, teniendo una reducción del 0.62 % respecto a la del día anterior (8 de octubre de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 9 de octubre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, realizando el balance con la del viernes de la semana pasada (2 de octubre de 2026), tuvo una disminución de 89.98 pesos y el 2.69 %.

Sin embargo, en comparación con la TRM de hace un mes (9 de septiembre de 2026), hubo un incremento de 102.28 pesos y el 3.28 %.

Entre tanto, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (9 de octubre de 2025), se detectó una disminución de 661.05 pesos, que equivalen al 17.04 %.

Además, revisando la primera TRM del 2026, se perdieron 538.33 pesos, que representan el 14.33 %.

Así se están comprando los dólares en las casas de cambio hoy 9 de octubre de 2026

En las primeras horas de este 9 de octubre de 2026, en promedio, se han detectado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.220 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Cali: 3.150 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Medellín: 3.180 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Así se movió la Tasa Representativa del Mercado del dólar a lo largo de la semana

Entre el 5 y el 9 de octubre de 2026, la Tasa Representativa del Mercado permaneció por debajo de los 3.300 pesos.

Los cambios día a día fueron los siguientes: