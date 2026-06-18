¿Hubo un movimiento inesperado en el precio del dólar? Así abrió hoy 18 de junio de 2026

Este 18 de junio de 2026, según el monitoreo en tiempo real del Banco de la República, el dólar en Colombia abrió en 3.479,00 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en 3.439,91 pesos, subiendo 12.84 pesos respecto a la del día anterior (17 de junio de 2026).

Eso significa que, por sexto día consecutivo, la Tasa Representativa del Mercado se mantuvo por debajo de la barrera de los 3.500 pesos. Los cambios más recientes han sido los siguientes:

Sábado 13 de junio de 2026: 3.475,72 pesos.

Domingo 14 de junio de 2026: 3.475,72 pesos.

Lunes 15 de junio de 2026: 3.475,72 pesos.

Martes 16 de junio de 2026: 3.475,72 pesos.

Miércoles 17 de junio de 2026: 3.427,07 pesos.

Jueves 18 de junio de 2026: 3.439,91 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 18 de junio de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, a diferencia de la del jueves de la semana pasada (11 de junio de 2026), tuvo una disminución de 127.2 pesos y el 3.57 %.

Mientras tanto, realizando el comparativo con la TRM de hace un mes (18 de mayo de 2026), la reducción fue de 356.87 pesos y el 9.4 %.

Asimismo, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (18 de junio de 2025), el descenso fue de 658.92 pesos y el 16.08 %.

¿Qué han planteado los expertos tras los últimos cambios en el precio del dólar?

"La liquidez global sigue siendo el principal catalizador estructural del comportamiento del dólar y de los activos globales. El ciclo de expansión de liquidez, el déficit fiscal en expansión de Estados Unidos y la búsqueda de rendimiento en mercados emergentes han sido los factores que han sostenido a las monedas latinoamericanas a lo largo del año, incluso en los momentos de mayor presión inflacionaria", sostiene Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

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"Con el shock energético moderándose, estos factores estructurales recuperan protagonismo y dan soporte a una visión de dólar más débil en el mediano plazo", puntualiza también.