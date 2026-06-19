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¡Nuevo movimiento en el precio del dólar! Así abrió hoy 19 de junio de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 19 de junio de 2026.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

junio 19 de 2026
08:21 a. m.
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En la mañana de este 19 de junio de 2026, el Banco de la República de Colombia notificó que el precio de apertura del dólar fue de 3.440,00 pesos.

Asimismo, reveló que la Tasa Representativa del Mercado llegó a 3.459,53 pesos, lo que significa que subió 19.62 pesos en comparación con la del día anterior (18 de junio de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 19 de junio de 2026: estos son los datos a tener en cuenta

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia de la reportada el viernes de la semana pasada (12 de junio de 2026), bajó 54.01 pesos y un 1.54 %.

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Analizando la TRM de hace exactamente un mes (19 de mayo de 2026), el descenso fue de 337.25 pesos y el 8.88%.

Al comparar la cifra actual con la Tasa Representativa del Mercado registrada hace un año (19 de junio de 2025), se evidenció una disminución de 619,79 pesos.

Y, frente a la TRM con la que comenzó el 2026, la moneda también mostró una reducción de 616,79 pesos, equivalente al 15.13 %.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio?

En la mañana de este 19 de junio de 2026, en promedio, las casas de cambio han estipulado las siguientes tarifas en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

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  • Bogotá: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.660 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.400 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.660 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.730 pesos para que los vendan.
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