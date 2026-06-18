Dólar en Colombia repuntó al cierre de este 18 de junio,, pero sigue en niveles históricos bajos

El precio del dólar en Colombia volvió a ser protagonista este jueves 18 de junio de 2026. Aunque la divisa estadounidense registró un leve repunte durante la jornada, se mantuvo en niveles que no se veían desde comienzos de 2021, reflejando la tendencia bajista que ha marcado buena parte del año.

El mercado cambiario cerró con una cotización de $3.459,75, cifra que representó un aumento de $19,91 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para la jornada, ubicada en $3.439,91.

Durante la sesión se realizaron 1.752 transacciones por un monto superior a los US$1.234 millones, lo que evidencia una jornada activa para los participantes del mercado. Además, la moneda estadounidense alcanzó un precio mínimo de $3.433,30 y un máximo de $3.483,50, mostrando variaciones moderadas a lo largo del día.

Dólar en Colombia cerró al alza, pero sigue cerca de mínimos de 2021

Pese al incremento registrado al cierre, el dólar continúa moviéndose en niveles históricamente bajos para los últimos años. La cotización final estuvo por encima de la TRM, pero el comportamiento general sigue reflejando una marcada pérdida de valor frente al peso colombiano en comparación con meses anteriores.

Los analistas han señalado que factores internacionales, como la estabilidad de los mercados financieros y el comportamiento de las materias primas, han contribuido a mantener la divisa por debajo de los niveles observados a inicios de 2025.

Así se comportó la TRM este 18 de junio de 2026

La TRM para este jueves fue de $3.439,91, lo que significó un aumento de $12,84 frente al día anterior, equivalente a una variación positiva del 0,37%.

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Sin embargo, al comparar la tasa actual con otros periodos, la tendencia sigue siendo descendente. Frente al mismo día de la semana pasada, el dólar cayó 3,57%; respecto al mes anterior, retrocedió 9,4%; y frente al inicio de 2026 acumula una reducción de 8,44%.

La diferencia es aún más notoria al revisar el comportamiento anual. Comparado con el 18 de junio de 2025, el dólar ha bajado 16,08%, es decir, $658,92 menos, consolidando uno de los descensos más significativos de los últimos años en el mercado cambiario colombiano.