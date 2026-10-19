Dólar en Colombia sorprendió con nueva caída: este fue su precio de cierre hoy, 19 de octubre

El dólar en Colombia comenzó la semana con una nueva caída en su cotización.

Este lunes 19 de octubre de 2026, la moneda estadounidense cerró por debajo de los $3.160, manteniendo la tendencia a la baja que ha registrado durante las últimas semanas y ampliando la diferencia frente a los valores alcanzados el año pasado.

¿En cuánto cerró el dólar en Colombia hoy, 19 de octubre?

De acuerdo con el balance de la jornada cambiaria, el dólar cerró este lunes en $3.156,37, lo que representa una disminución de $18,30 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida para este día en $3.174,67.

Durante las negociaciones, la divisa estadounidense alcanzó un precio mínimo de $3.148 y un máximo de $3.178,90, reflejando las variaciones que se presentaron a lo largo del día.

En total, se realizaron 1.233 transacciones por un valor de 810 millones de dólares, según las cifras reportadas al cierre del mercado.

Este comportamiento mantiene al dólar en niveles inferiores a los registrados durante buena parte del año, una situación que puede favorecer a quienes necesitan comprar productos importados o realizar pagos en moneda extranjera.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

La caída del dólar no se limita a lo ocurrido este lunes. Las cifras oficiales de la TRM muestran una reducción importante frente a diferentes periodos.

En comparación con el mismo día de 2025, la tasa oficial ha disminuido $633,45, equivalente al 16,63 %.

Asimismo, frente al comienzo de 2026, el dólar registra una reducción de $582,41, correspondiente al 15,5%.

Si se compara con el mismo día del mes anterior, la disminución alcanza los $18,25, mientras que frente al lunes de la semana pasada la diferencia es de $19,77.

Aunque un dólar más barato puede aliviar algunos costos, su comportamiento también representa desafíos para exportadores y personas que reciben ingresos desde el exterior.