Dólar volvió a subir en Colombia este 20 de octubre: ¿en cuánto cerró?

El precio del dólar en Colombia volvió a subir este martes 20 de octubre de 2026, luego de varias jornadas marcadas por la caída de la divisa estadounidense.

Durante el día, la moneda registró importantes movimientos, en medio de la atención de los mercados por el precio internacional del petróleo y la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027.

Aunque el dólar comenzó la semana con una tendencia a la baja, este martes mostró señales de recuperación y terminó negociándose por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

¿En cuánto cerró el dólar hoy, 20 de octubre de 2026?

De acuerdo con el reporte de la jornada, el dólar cerró este martes en $3.163,59, lo que representa una diferencia positiva de $7,27 frente a la TRM vigente, establecida en $3.156,32.

Durante las negociaciones, la divisa alcanzó un precio mínimo de $3.130 y un máximo de $3.199, reflejando las variaciones que se presentaron a lo largo del día.

En total, se registraron 2.212 operaciones por un valor aproximado de US$1.445 millones.

Entre los factores que estuvieron bajo la mirada de los inversionistas se encuentran el comportamiento del petróleo Brent y la aprobación del presupuesto nacional para 2027.

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia durante octubre?

Pese al aumento registrado al cierre de este martes, el dólar continúa mostrando una caída importante frente a los valores observados en meses anteriores.

La TRM del 20 de octubre, fijada en $3.156,32, presentó una disminución de $18,35 frente a la jornada anterior, equivalente al 0,58 %.

Asimismo, la tasa oficial acumula una reducción del 15,99 % desde comienzos de 2026, es decir, $600,76 menos.

Frente al mismo día de octubre de 2025, la caída alcanza el 17,12%, equivalente a $651,80.

Estas cifras muestran que, aunque el dólar presentó un repunte durante las negociaciones de este martes, su cotización oficial continúa por debajo de los niveles registrados anteriormente.

Es importante recordar que la TRM corresponde a una tasa de referencia oficial, mientras que el precio de cierre refleja el comportamiento de las operaciones del día.