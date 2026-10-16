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Dólar en Colombia llegó a su precio más bajo en varios días: así se cotiza este 16 de octubre

El dólar en Colombia llegó a su precio más bajo en más de cuatro semanas este 16 de octubre. Consulte la cotización, la TRM y cuánto ha bajado la divisa.

Dólar en Colombia llegó a su precio más bajo en varios días: así se cotiza este 16 de octubre
Foto: Magnific.

Sebastián Montañez

octubre 16 de 2026
09:09 a. m.
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El dólar en Colombiacontinúa perdiendo terreno frente al peso colombiano. Este viernes 16 de octubre de 2026, la moneda estadounidense volvió a registrar una jornada a la baja, manteniendo la tendencia que viene marcando su comportamiento durante las últimas semanas.

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La divisa abrió las negociaciones en $3.166,55, mientras que la Tasa Representativa del Mercado (TRM), certificada para este viernes, se ubicó en $3.170,46, uno de sus niveles más bajos en más de cuatro semanas.

El comportamiento del dólar sigue llamando la atención de los colombianos, especialmente de quienes realizan compras internacionales, tienen obligaciones en moneda extranjera o reciben ingresos desde el exterior.

¿A cómo está el dólar en Colombia hoy, 16 de octubre de 2026?

Durante la jornada, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.157,70 y un máximo de $3.183, reflejando las variaciones habituales del mercado cambiario.

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Además, se reportaron 2.170 transacciones por un valor aproximado de 1.544 millones de dólares.

Por su parte, la TRM presentó una disminución de $27,19 frente al día anterior, equivalente a una caída del 0,85%.

La cotización oficial también alcanzó su nivel más bajo desde el pasado 18 de septiembre, cuando se registraron valores similares.

¿Por qué sigue bajando el dólar en Colombia?

La caída de la divisa puede estar relacionada con diferentes factores, entre ellos la oferta y demanda de dólares, las expectativas económicas y las decisiones de los inversionistas internacionales.

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Sin embargo, los datos de esta jornada no permiten atribuir el descenso a una causa específica.

En comparación con el mismo día de 2025, el dólar acumula una reducción de $731,70, equivalente al 18,75 %.

Frente al inicio de 2026, la disminución alcanza los $586,62, es decir, un 15,61 %.

Este comportamiento puede favorecer a quienes compran productos importados o necesitan adquirir dólares, aunque también representa menores ingresos en pesos para quienes reciben pagos en esa moneda.

Por ahora, el mercado continúa atento a las próximas variaciones de la divisa.

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