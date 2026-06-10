¿En cuánto podría cambiar el dólar para lo que queda de 2026? Esto apuntan los expertos

Diariamente, las personas suelen estar pendientes de cómo se desarrolla la jornada en torno al dólar. Esto, por varios motivos, tales como comprar viajes, adquirir productos del exterior o inversiones.

En la mañana de este martes 6 de octubre, la divisa abrió en $3.176, según informó el Banco de la República. El número no fue alejado de la cifra presentada por la Tasa Representativa del Mercado, la cual fue de $3.209, 63.71 pesos menos que un día antes.

Dólar hoy martes 6 de octubre en Colombia

Teniendo en cuenta que faltan menos de tres meses para culminar 2026, la expectativa en torno al futuro que tome el dólar crece. Por eso, la FM conversó con varios expertos, quienes dieron sus pronósticos.

María Claudia Lacouture, exministra de Comercio y presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), presentó sus estimaciones en diálogo con la cadena radial.

Por un lado, recalcó la influencia de la divisa en el país y las relaciones económicas con Estados Unidos: “Uno esperaría que esa tasa de cambio se vaya equilibrando a un valor (…) Hay una posibilidad de que el dólar pueda seguir aumentando para ubicarse en un rango que esté entre los $3.500 y $3.700”.

¿Dólar por encima de los $3.200?

Es una bola de cristal con unas variables que no solo dependen de Colombia, sino también internacionales de Estados Unidos.

Silverio Gómez, periodista económico, también pasó por los micrófonos de La FM para hablar del dólar. Aseguró que se debe tener en cuenta que los cambios conllevan modificaciones en prácticamente toda la vida cotidiana.

“El principal factor es la devaluación a nivel mundial, lo que hace que las demás monedas se valúen”, sostuvo al analizar que la minería ilegal está siendo un detonante para los cambios volátiles recientes.