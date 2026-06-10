CANAL RCN
Economía

¿En cuánto podría cambiar el dólar para lo que queda de 2026? Esto apuntan los expertos

Por La FM pasaron algunos expertos que hicieron un balance de la economía actual y lo que podría esperarse del dólar de cara a los últimos meses.

¿En cuánto quedará el dolar durante lo que falta de 2026?
¿En cuánto quedará el dolar durante lo que falta de 2026? Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 06 de 2026
11:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Diariamente, las personas suelen estar pendientes de cómo se desarrolla la jornada en torno al dólar. Esto, por varios motivos, tales como comprar viajes, adquirir productos del exterior o inversiones.

Dólar alcanzó precio no visto hace más de una semana: así abrió hoy 6 de octubre de 2026
RELACIONADO

Dólar alcanzó precio no visto hace más de una semana: así abrió hoy 6 de octubre de 2026

En la mañana de este martes 6 de octubre, la divisa abrió en $3.176, según informó el Banco de la República. El número no fue alejado de la cifra presentada por la Tasa Representativa del Mercado, la cual fue de $3.209, 63.71 pesos menos que un día antes.

Dólar hoy martes 6 de octubre en Colombia

Teniendo en cuenta que faltan menos de tres meses para culminar 2026, la expectativa en torno al futuro que tome el dólar crece. Por eso, la FM conversó con varios expertos, quienes dieron sus pronósticos.

María Claudia Lacouture, exministra de Comercio y presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), presentó sus estimaciones en diálogo con la cadena radial.

Por un lado, recalcó la influencia de la divisa en el país y las relaciones económicas con Estados Unidos: “Uno esperaría que esa tasa de cambio se vaya equilibrando a un valor (…) Hay una posibilidad de que el dólar pueda seguir aumentando para ubicarse en un rango que esté entre los $3.500 y $3.700”.

¿Dólar por encima de los $3.200?

Es una bola de cristal con unas variables que no solo dependen de Colombia, sino también internacionales de Estados Unidos.

Colombia registra inflación anual de 6,24% en agosto de 2026, según el Dane
RELACIONADO

Colombia registra inflación anual de 6,24% en agosto de 2026, según el Dane

Silverio Gómez, periodista económico, también pasó por los micrófonos de La FM para hablar del dólar. Aseguró que se debe tener en cuenta que los cambios conllevan modificaciones en prácticamente toda la vida cotidiana.

“El principal factor es la devaluación a nivel mundial, lo que hace que las demás monedas se valúen”, sostuvo al analizar que la minería ilegal está siendo un detonante para los cambios volátiles recientes.

Yo creo que se va a mantener alrededor de $ 3.200. Es más, creo que con la data hay que ser producente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Loterías

Cayó MiLoto en Bogotá: este fue el ganador de más de 300 millones de pesos

Trabajo

Plataforma de movilidad genera más de 50.000 empleos indirectos y tiene un impacto multimillonario

DNP

Gobierno de De la Espriella fija nueva fecha para la entrada del RUI en Colombia

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Volvió a temblar en Colombia hoy 6 de octubre de 2026: atento a las magnitudes

El Servicio Geológico Colombiano ha especificado la profundidad de cada movimiento telúrico. Descubra aquí los detalles.

Artistas

El efecto BTS en Bogotá: revelan la millonaria cifra que movieron sus conciertos

Las dos fechas del World Tour ARIRANG reunieron a más de 53.000 personas por noche y atrajeron visitantes de Colombia y otros países.

Estados Unidos

Estados Unidos trasladará drones desde África a Colombia para combatir el narcotráfico: ¿cómo serán?

Independiente Santa Fe

Daniel Torres habló tras agresión en partido ante Medellín: "Fui muy ingenuo"

Salud mental

¿Quejarse demasiado aumenta la frustración? Esto dice la psicología