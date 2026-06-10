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Dólar alcanzó precio no visto hace más de una semana: así abrió hoy 6 de octubre de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 6 de octubre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 06 de 2026
08:16 a. m.
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El precio del dólar en Colombia abrió este 6 de octubre de 2026 en 3.176,00 pesos, de acuerdo con el análisis del Banco de la República.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado llegó a los 3.209,78 pesos, bajando 63.71 pesos respecto a la del día anterior y alcanzando su nivel más bajo en más de una semana.

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La última TRM similar identificada había sido la del miércoles 23 de septiembre de 2026, cuando reportó un precio de 3.208,66 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 6 de octubre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, realizando el comparativo con la del martes de la semana anterior (29 de septiembre de 2026), tuvo una disminución de 139.85 pesos y el 4.18 %.

Por su parte, respecto a la TRM de hace un mes (6 de septiembre de 2026), tuvo un incremento de 83.7 pesos y el 2.68 %.

Sin embargo, tomando como punto de partida la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (6 de octubre de 2025), se evidencia un descenso de 664.4 pesos, que representan un 17.15 %.

Además, revisando la primera TRM reportada en el 2026, la disminución fue de 547.3 pesos y el 14.57 %.

¿Cómo se están comprando los dólares en Colombia hoy 6 de octubre de 2026?

En promedio, los primeros precios que se han identificado en las principales casas de cambio del país son los siguientes:

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  • Bogotá: 3.230 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Cali: 3.150 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Medellín: 3.390 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
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