Dólar hoy en Colombia: así cerró este 7 de octubre

El dólar en Colombia terminó la jornada de este miércoles 7 de octubre cerca de los $3.242, en una sesión marcada por la volatilidad y la expectativa de los mercados frente a nuevos datos económicos. La TRM oficial para la fecha fue de $3.216,01, según el Banco de la República.

¿En cuánto cerró el dólar hoy en Colombia?

El dólar cerró este miércoles alrededor de $3.241,58, de acuerdo con los registros históricos de negociación del par USD/COP. La jornada había comenzado cerca de los $3.240 y durante la sesión la divisa presentó movimientos importantes.

Para este 7 de octubre, el Banco de la República reportó una TRM de $3.216,01 por dólar, es decir, $6,23 por encima de la registrada el día anterior, cuando se ubicó en $3.209,78.

¿Por qué se movió el dólar este miércoles?

El mercado colombiano siguió de cerca varios factores internacionales. Entre ellos estuvieron las nuevas tensiones en Medio Oriente, que llevaron al petróleo Brent a superar los US$102 por barril, además de la situación fiscal de Francia y la expectativa por las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En Colombia, otro de los puntos de atención fue el dato de inflación de septiembre, que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tenía previsto revelar al cierre de la jornada.

La inflación es especialmente relevante para el mercado cambiario porque puede influir en las expectativas sobre las próximas decisiones del Banco de la República en materia de tasas de interés. En su última reunión, la Junta Directiva elevó la tasa de referencia hasta 12,25 %, en medio de las presiones que todavía persisten sobre los precios.

El dólar llegaba además a esta jornada después de un fuerte repunte el martes 6 de octubre. Ese día cerró en $3.241,50, luego de haber abierto en $3.176 y alcanzar un máximo de $3.244.

El comportamiento de los próximos días estará condicionado por los nuevos datos de inflación, las señales de la Reserva Federal y la evolución de los mercados internacionales. Para los colombianos, estos movimientos pueden terminar reflejándose en el precio de productos importados, viajes y operaciones realizadas en dólares.