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¿Inesperado? El dólar cambió su precio y así abrió HOY 7 de octubre de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 7 de octubre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 07 de 2026
08:21 a. m.
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El dólar en Colombia abrió este 7 de octubre de 2026 en 3.240,00 pesos, según informó el Banco de la República.

La Tasa Representativa del Mercado, por su parte, inició el día en 3.216,01 pesos, subiendo 6.23 pesos respecto a la del día anterior (6 de octubre de 2026).

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En medio de ese panorama, en promedio, se han identificado los siguientes precios para que las casas de cambio compren los dólares en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.200 pesos.
  • Cali: 3.150 pesos.
  • Cartagena: 3.750 pesos.
  • Medellín: 3.400 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 7 de octubre de 2026: estos son los datos más importantes

En esta ocasión, la Tasa Representativa del Mercado, a diferencia de la del miércoles de la semana pasada (30 de septiembre de 2026), disminuyó 125.22 pesos y un 3.75 %.

En balance con la TRM de hace un mes (7 de septiembre de 2026), hubo un incremento de 89.93 pesos y el 2.88 %.

Sin embargo, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (7 de octubre de 2025), se detectó un decrecimiento de 541.07 pesos y el 14.4 %.

Asimismo, revisando la primera TRM del 2026, el descenso fue de 637.18 pesos y el 16.54 %.

¿Cuáles han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado del dólar en Colombia?

En los últimos días, la Tasa Representativa del Mercado se ha mantenido por debajo de la barrera de los 3.300 pesos.

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Los cambios han sido los siguientes:

  • Sábado 3 de octubre de 2026: 3.273,49 pesos.
  • Domingo 4 de octubre de 2026: 3.273,49 pesos.
  • Lunes 5 de octubre de 2026: 3.273,49 pesos.
  • Martes 6 de octubre de 2026: 3.209,78 pesos.
  • Miércoles 7 de octubre de 2026: 3.216,01 pesos.
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