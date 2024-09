¿Colombia puede aportar el presupuesto de 523 billones de pesos para 2025?: esto dice Bruce Mac Master

Durante la sesión del pasado 11 de septiembre, por primera vez, el Congreso no aprobó el monto del Presupuesto General de la Nación. El gobierno del presidente Petro propuso una cifra de 523 billones de pesos.

Mientras que la Comisión Tercera de Cámara aprobó la propuesta 12 a 9, la Comisión Tercera del Senado la negó 11 a 3. Esto hizo que, por primera vez, se negara al Gobierno el monto oficial para el PGN.

Respecto a la situación Bruce Mac Master, presidente de la Andi (Asociación Nacional de Industriales), habló en Noticias RCN.

Con lo que pasó ayer en el Congreso de la República, ¿se abre la puerta a que el presupuesto general sea decretado?

Presidente de la Andi, Bruce Mac Master /Foto: @MinAmbienteCo/Twitter

Por ahora la discusión realmente es cuál es el monto del Presupuesto. El Congreso de la República tiene hasta el día 15, es decir hasta el domingo, para poder tomar una decisión y adoptar o no el monto que el Presupuesto está en parte del proyecto de ley que ha presentado el Gobierno.

¿El país está en la capacidad de aumentar el presupuesto a 523 millones de pesos como está proponiendo el gobierno nacional?

Nosotros hemos argumentado que justamente, Colombia debería analizar con gran cuidado, y en eso yo creo que el Congreso de la República hace bien dando el debate de forma profunda, si tenemos o no la posibilidad de aumentar el presupuesto.

El presupuesto ha aumentado muchísimo durante los últimos dos años, de hecho nosotros hemos mostrado cómo en el año 2023 creció el 19%, en este año 2024 volvió a crecer el 19%, es decir, ha crecido en dos años más del 41%. Además vemos como las finanzas públicas en este momento están realmente en una situación muy delicada, razón por la cual la propuesta que nosotros hemos hecho es que no tenemos capacidad, los cálculos nos dicen que no.

Para poder aumentar el presupuesto pasamos obligatoriamente por preguntarnos de dónde va a salir el dinero y cuando llegamos a esa pregunta, nos encontramos con que hay una reforma tributaria.

¿Pueden las empresas colombianas, pueden las pymes, pueden los emprendedores en las empresas de mayor tamaño o los hogares colombianos, transferir más recursos en este momento al Estado para que aumente? yo diría que estaríamos corriendo un inmenso peligro de poder caer en recesión.

Quizá lo más responsable en este momento desde el punto de vista económico y desde el punto de vista fiscal es que el Gobierno realmente revise ese monto y que ojalá pudiéramos llegar a una situación en la cual no tuviéramos que incrementar nuevamente impuestos. Había sido la promesa del gobierno, la de no aumentar más impuestos y la de no tener más reformas tributarias, promesa que yo creo que hay que de alguna forma pedirle que cumpla.

Hablando de la reforma tributaria, ¿cuáles son esos puntos que más les preocupan a ustedes dentro del Consejo Gremial?, ¿pedirían incluso que la retiraran?

Economía colombiana. (Imagen de referencia) Foto: Freepik.

Es que en el orden de las cosas es otro, primero tenemos que discutir el monto del presupuesto luego hay que discutir el presupuesto mismo y luego hay que definir si se requieren recursos adicionales pues entremos en la discusión de una reforma tributaria.

En este momento la discusión, yo diría, deberíamos tratar de trabajar en este momento en construir un escenario en el cual el Estado entienda que de alguna forma la economía no tiene cómo transferir nuevamente más recursos para que pueda poder atender la ambición de gasto que ha sido expresada en el presupuesto.

Mucho más que ponernos a pensar en los detalles de la tributaria, primero tomar esta decisión, que es la más grande. Yo diría que cada cosa en su momento.

Yo aspiraría ojalá, y es la solicitud que nosotros le hacemos a los congresistas, es que ellos verdaderamente, durante estos dos días, tomen la decisión de cuál es el monto que realmente Colombia puede financiar.

Colombia no tiene, en este momento, espacio para una nueva tributaria, no tenemos espacio para que, por ejemplo, podamos entrar en esas disposiciones o en esas propuestas que el Gobierno ha planteado desde el punto de vista de, por decir algo, cobrar un impuesto mínimo del 20% a todas las empresas en este momento, a las pymes e inclusive las empresas que estén pasando por por problemas, en el impuesto de ganancia ocasional hay una propuesta de aumentarlo nuevamente también al 20%.

Ya sabemos cómo Colombia había tenido problemas inmensos en términos del registro de sus transacciones, por ejemplo, en la compra y venta de finca raíz, se había logrado que se transparentara muchísimo esa realidad y vamos a terminar llegando una situación en la cual vamos a terminar nuevamente generando incentivos a que haya justamente comportamientos de informalidad.