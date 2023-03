Reforma laboral: ¿Podría beneficiar o perjudicar a las pequeñas empresas? Experto responde

Arranca una semana crucial para las reformas de la pensión y la salud en Colombia, este lunes inicia la mesa de concertación de las propuestas que se radicarían ante el Congreso de la República el próximo 16 de marzo.

Algunos puntos de la reforma laboral que se dieron a conocer en el primer borrador es que el horario de la jornada diurna iniciaría a las 6 a.m. y terminaría a las 6 p.m., además, el recargo dominical pasaría del 75% al 100% y las horas semanales deberán reducirse de 48 a 42 horas de manera progresiva.

Al respecto NoticiasRCN.com analizó los cambios propuestos por la reforma laboral con el economista Martín Jaramillo, para conocer los posibles efectos en el índice de empleo en el país.

¿La reforma beneficia o perjudica esta iniciativa el empleo en el país?

Lo primero es que en todas estas discusiones se está dejando por fuera a la población vulnerable, que son el 63% del país que no tiene un empleo formal, y, por lo tanto, no tiene acceso a cotización en pensión o salud, que son personas que no están representadas en la mesa de concertación.

Además, más del 90% de las empresas de Colombia que son pequeñas negocios tampoco están representadas, que son aquellos empresarios pequeños dueños de compañías con tres o cuatros empleados y poco productivas, que no tienen la capacidad económica de cumplir todas las regulaciones laborales, como ferreterías, panaderías, entre otros.

Por lo anterior, dejar por fuera de la mesa de concertación a estas personas va a generar efectos directos en el índice de empleo que históricamente es alto. Además, sobre la estabilidad que proponen a los trabajadores va a ser positivo para quienes ya están empleados, pero para quienes están buscando un primer trabajo va a ser más difícil la búsqueda de algunos puestos laborales que incluso se dejarán de crear.

Con respecto a la reforma pensional y el sistema de pilares que está planteando la propuesta, ¿Qué opina del aporte de hasta cuatro salarios mínimos a Colpensiones?

Ese número de salarios mínimos implica llevarse más del 90% del ahorro privado que tenemos todos los colombianos para que se convierta en dinero del Estado, en otras palabras, es coger la plata que hoy en día está ahorrada, y que en teoría nosotros la deberíamos sacar en 30 a 40 años cuando estemos pensionados, pero se decida gastarla hoy, como dicen por ahí: es pan para hoy.

Hoy en día gobierno puede ser generoso con la plata que antes era el ahorro, pero en el futuro será una deuda que el gobierno no podrá pagar, en 40 años estaremos preguntándonos por qué nos están bajando la pensión y dónde está la plata, pues estos parámetros de la reforma tienen esas implicaciones.