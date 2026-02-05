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Resultados de la Lotería de Boyacá del 2 de mayo de 2026: conozca el premio mayor

Consulte los resultados de la Lotería de Boyacá del 2 de mayo de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 2 de mayo de 2026: conozca el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
09:00 p. m.
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La Lotería de Boyacá volvió a jugar este sábado 2 de mayo de 2026, uno de los sorteos más esperados por miles de apostadores en el país. Como es habitual, el premio mayor mantiene su atractivo millonario, convirtiéndose en una de las loterías más seguidas en Colombia cada fin de semana.

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El sorteo se realizó en la noche del sábado, siguiendo el cronograma oficial que indica que este juego se lleva a cabo cada semana en ese mismo día . A continuación, le contamos los resultados principales para que revise su billete y confirme si fue uno de los afortunados.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 2 de mayo de 2026

El número ganador del premio mayor fue:

  • Número XXXX – Serie XXX.
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Este resultado corresponde al premio principal, que tradicionalmente entrega una bolsa multimillonaria a un solo ganador.

Cabe recordar que el plan de premios incluye también otras categorías como secos de diferentes montos, que reparten importantes sumas de dinero entre varios jugadores .

Además del premio mayor, el sorteo cuenta con incentivos adicionales que hacen aún más atractivo participar, por lo que es recomendable revisar cada número con detalle.

¿Cómo verificar si ganó y qué hacer?

Si usted compró un billete para este sorteo, lo primero es revisar cuidadosamente el número y la serie. En caso de coincidir con alguno de los premios, deberá seguir el proceso establecido por la entidad para reclamar el dinero.

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La Lotería de Boyacá ofrece diferentes mecanismos para el cobro, dependiendo del monto ganado, facilitando así que los participantes puedan acceder a sus premios sin mayores complicaciones .

Recuerde que este sorteo se realiza cada sábado en horas de la noche, por lo que cada semana hay una nueva oportunidad para intentar ganar. Mientras tanto, los jugadores ya están atentos a los próximos resultados, con la esperanza de que la suerte esté de su lado en el siguiente juego.

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