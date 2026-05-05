Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 5 de mayo de 2026

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 5 de mayo de 2026, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Los resultados de las loterías de la Cruz Roja y del Huila de hoy, martes 5 de mayo de 2026, despiertan el interés de miles de colombianos que siguen estos sorteos semanales con la ilusión de ganar premios millonarios.

Ambos juegos son tradicionales en el país y se realizan cada martes en la noche, consolidándose como una de las principales opciones de azar.

En esta nueva jornada, los apostadores estuvieron atentos a la transmisión oficial para conocer los números ganadores y verificar si la suerte estuvo de su lado. A continuación, le presentamos los resultados más recientes.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 5 de mayo de 2026

El premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 5 de mayo de 2026 fue para el número XXXX de la serie XXX.

Este sorteo es uno de los más esperados en Colombia, no solo por su premio principal, que puede superar los $7.000 millones, sino también porque contribuye a causas sociales en el país.

Además del premio mayor, la lotería ofrece múltiples premios secos y aproximaciones, lo que aumenta las posibilidades de ganar. Este amplio plan de premios hace que cada semana miles de jugadores participen con la esperanza de obtener alguna recompensa económica.

Resultados de la Lotería del Huila del 5 de mayo de 2026

Por su parte, la Lotería del Huila dejó como ganador del premio mayor al número XXXX de la serie XXX en el sorteo realizado este martes.

Este juego se destaca por entregar un premio cercano a los $2.000 millones, además de varios premios adicionales que amplían las oportunidades de los participantes.

Cabe recordar que este sorteo se juega con números de cuatro cifras y se realiza semanalmente, lo que permite a los apostadores intentar su suerte de manera constante.

Si participó en alguno de estos sorteos, revise cuidadosamente su billete y confirme los resultados a través de los canales oficiales. La suerte puede cambiar en cualquier momento.