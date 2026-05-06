Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 6 de mayo de 2026

Los resultados de las principales loterías en Colombia ya están disponibles tras el sorteo de este miércoles 6 de mayo de 2026.

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Miles de jugadores en el país estuvieron atentos a los números ganadores de juegos tradicionales como la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle y la Lotería del Meta, que se juegan semanalmente y entregan premios millonarios.

Estos sorteos, que hacen parte de los más populares del país, generan expectativa cada semana entre quienes buscan cambiar su suerte con un billete.

Resultados de la Lotería de Manizales 4 de mayo

Para esta jornada, correspondiente al sorteo más reciente, el resultado de la Lotería de Manizales fue:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX.

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Este sorteo, que se realiza tradicionalmente los miércoles en la noche, continúa siendo uno de los más seguidos en Colombia, con premios que alcanzan cifras millonarias y una amplia participación de jugadores.

Resultados Lotería del Valle y Meta hoy

Por su parte, la Lotería del Valle también dejó nuevos ganadores en su más reciente sorteo:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Mientras tanto, la Lotería del Meta entregó su premio mayor con el siguiente resultado:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX.

Ambas loterías mantienen su tradición dentro del calendario semanal de juegos de azar en Colombia, consolidándose como opciones frecuentes entre los apostadores del país.

Cabe recordar que estos resultados son de carácter informativo y que, en caso de cualquier duda, los datos oficiales deben ser verificados directamente con las entidades correspondientes.