Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 13 de marzo de 2026: último sorteo

Las loterías en Colombia siguen despertando gran expectativa cada semana entre miles de apostadores que sueñan con llevarse uno de los millonarios premios.

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Este viernes 13 de marzo de 2026 se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y que entrega un premio mayor multimillonario.

La Lotería de Medellín es conocida por ofrecer un premio mayor cercano a los $16.000 millones, además de varios premios secos que también pueden cambiar la vida de los ganadores.

Si usted compró su billete para este sorteo, llegó el momento de revisar el número ganador y confirmar si fue uno de los afortunados de la noche.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 13 de marzo de 2025

En el sorteo más reciente de la Lotería de Medellín, realizado este viernes 13 de marzo, el premio mayor quedó en el siguiente número:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Este resultado corresponde al último sorteo del juego que se realiza semanalmente y que pone en juego uno de los premios más altos de las loterías colombianas.

Como ocurre cada semana, el sorteo también entrega varios premios adicionales conocidos como “secos”, los cuales se distribuyen entre diferentes billetes y ofrecen montos millonarios o premios intermedios para los apostadores.

¿A qué hora juega la Lotería de Medellín y cómo reclamar premios?

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes alrededor de las 11:00 de la noche, horario en el que se conocen oficialmente los números ganadores del premio mayor y de las demás categorías del plan de premios.

Los resultados se pueden consultar a través de canales oficiales o transmisiones del sorteo. Es importante tener en cuenta que, en caso de ganar, los resultados válidos son los consignados en el acta oficial del sorteo.

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar el billete original en buen estado y acudir a los puntos autorizados o a las oficinas de la lotería.