CANAL RCN
Economía

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 13 de marzo de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 13 de marzo de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 13 de marzo de 2026: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
09:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las loterías en Colombia siguen despertando gran expectativa cada semana entre miles de apostadores que sueñan con llevarse uno de los millonarios premios.

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 12 de marzo de 2026
RELACIONADO

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 12 de marzo de 2026

Este viernes 13 de marzo de 2026 se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y que entrega un premio mayor multimillonario.

La Lotería de Medellín es conocida por ofrecer un premio mayor cercano a los $16.000 millones, además de varios premios secos que también pueden cambiar la vida de los ganadores.

Si usted compró su billete para este sorteo, llegó el momento de revisar el número ganador y confirmar si fue uno de los afortunados de la noche.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 13 de marzo de 2025

En el sorteo más reciente de la Lotería de Medellín, realizado este viernes 13 de marzo, el premio mayor quedó en el siguiente número:

Número ganador: XXXX
Serie: XXX

Este resultado corresponde al último sorteo del juego que se realiza semanalmente y que pone en juego uno de los premios más altos de las loterías colombianas.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 11 de marzo de 2026
RELACIONADO

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 11 de marzo de 2026

Como ocurre cada semana, el sorteo también entrega varios premios adicionales conocidos como “secos”, los cuales se distribuyen entre diferentes billetes y ofrecen montos millonarios o premios intermedios para los apostadores.

¿A qué hora juega la Lotería de Medellín y cómo reclamar premios?

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes alrededor de las 11:00 de la noche, horario en el que se conocen oficialmente los números ganadores del premio mayor y de las demás categorías del plan de premios.

Los resultados se pueden consultar a través de canales oficiales o transmisiones del sorteo. Es importante tener en cuenta que, en caso de ganar, los resultados válidos son los consignados en el acta oficial del sorteo.

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar el billete original en buen estado y acudir a los puntos autorizados o a las oficinas de la lotería.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bucaramanga

Importante ciudad de Colombia impone restricción nocturna para motos: este es el horario

Impuestos

Polémica por nuevos impuestos del Gobierno en emergencia económica

Ecuador

Bloqueo en la frontera Colombia-Ecuador deja pérdidas millonarias y pone en riesgo hasta 200.000 empleos

Otras Noticias

Ciberseguridad

Así están estafando con boletas del Estéreo Picnic a pocos días del festival

Cuidado con las boletas del Estéreo Picnic: aumentan los fraudes en redes y páginas falsas

Cuba

Detalles de la primera fase de acuerdos entre Estados Unidos y Cuba en medio de grave crisis humanitaria

Miguel Díaz-Canel confirma conversaciones con Washington mientras la población enfrenta escasez de combustible, alimentos y continuos apagones en todo el país.

Elecciones en Colombia

Petro no asistió a audiencia en Tribunal de Cundinamarca sobre proceso electoral

Copa Libertadores

Los rivales más fuertes que podrían enfrentar los equipos colombianos en la Copa Libertadores

Cuidado personal

Estudio de la sangre menstrual: la apuesta científica para detectar enfermedades en las mujeres