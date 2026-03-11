Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 11 de marzo de 2026

Los sorteos de las loterías en Colombia continúan despertando la expectativa de miles de apostadores que cada semana esperan conocer si la suerte estuvo de su lado.

Este miércoles 11 de marzo de 2026 se realizaron los sorteos de tres de los juegos más tradicionales del país: la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle y la Lotería del Meta.

Resultados de la Lotería de Manizales 11 de marzo de 2026

El sorteo de la Lotería de Manizales volvió a reunir a miles de jugadores que esperaban conocer el número ganador del premio mayor, uno de los más tradicionales del país.

Para el sorteo de este miércoles 11 de marzo de 2026, el premio mayor de la Lotería de Manizales cayó en el número:

XXXX de la serie XXX

Este juego de azar se realiza semanalmente y ofrece un plan de premios que incluye varios secos millonarios, lo que permite que más apostadores tengan la posibilidad de obtener algún premio. La Lotería de Manizales es reconocida por entregar un premio mayor que ronda los $2.600 millones, además de múltiples premios secundarios.

Resultados de las loterías del Valle y Meta hoy 11 de marzo de 2026

En la misma jornada también se llevaron a cabo los sorteos de la Lotería del Valle y la Lotería del Meta, dos juegos muy populares entre los colombianos.

El premio mayor de la Lotería del Valle del miércoles 11 de marzo de 2026 fue para el número:

XXXX de la serie XXX

Este sorteo se destaca por ofrecer uno de los premios mayores más altos del país, que alcanza los $9.000 millones, además de más de 30 premios secos.

Por su parte, el premio mayor de la Lotería del Meta cayó en el número:

XXXX de la serie XXX

Esta lotería entrega un premio mayor cercano a los $1.800 millones, junto con diferentes premios adicionales que incrementan las opciones de ganar.

Los jugadores pueden verificar si su número resultó ganador revisando los resultados oficiales en los portales autorizados o consultando con su lotero de confianza.