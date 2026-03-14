Resultados de la Lotería de Boyacá del 14 de marzo de 2026: conoce el premio mayor

La suerte volvió a girar este sábado 14 de marzo con uno de los sorteos más tradicionales del país. La Lotería de Boyacá realizó una nueva jornada en la que miles de colombianos estuvieron atentos a conocer el número ganador del premio mayor, uno de los más esperados por los apostadores cada semana.

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Como ocurre en cada edición, el sorteo se llevó a cabo en horas de la noche y dejó varios premios para quienes acertaron las combinaciones ganadoras.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 14 de marzo de 2026

El premio mayor del sorteo de la Lotería de Boyacá, realizado este sábado 14 de marzo de 2026, cayó en el número 1499 de la serie 211.

Este resultado corresponde al sorteo semanal que realiza esta tradicional lotería colombiana, conocida por entregar premios millonarios y por contar con una amplia trayectoria en el país.

Además del premio mayor, el sorteo también incluye premios adicionales como aproximaciones al número ganador y diferentes premios secos, que aumentan las oportunidades de que más apostadores resulten ganadores.

Los jugadores que hayan adquirido su billete pueden revisar cuidadosamente los números para verificar si obtuvieron alguno de los premios del sorteo.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá y cuándo se realiza el sorteo?

La Lotería de Boyacá es uno de los juegos de azar más conocidos en Colombia y se juega semanalmente. Los sorteos se realizan los jueves en la noche, momento en el que se anuncian los números ganadores y las diferentes categorías de premios.

Para participar, los apostadores deben comprar un billete o fracción con un número específico y una serie. Si el número coincide con el resultado del sorteo, el jugador puede acceder al premio correspondiente según la categoría.

Las autoridades recomiendan a los ganadores verificar los resultados únicamente en canales oficiales y conservar el billete en buen estado para poder reclamar el premio dentro del plazo establecido.