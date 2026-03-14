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Resultado del Super Astro Sol: este es el número y signo ganador hoy sábado 14 de marzo de 2026

¡Festejan los afortunados tras el sorteo del Super Astro Sol de este sábado 11 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
02:30 p. m.
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En Colombia, los juegos de azar forman parte de una tradición que mezcla expectativa, intuición y la emoción de esperar un resultado.

Cada tarde, el Super Astro Sol ofrece a los jugadores una nueva oportunidad para poner a prueba sus números y comprobar si la suerte coincide con su apuesta.

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Este 14 de marzo de 2026, el sorteo se realizó como parte de la programación habitual del juego. A esa hora, muchas personas revisaron sus tiquetes o buscaron el resultado en internet, en una especie de pausa cotidiana para saber si la jugada elegida logró acertar.

La mecánica del Astro Sol es sencilla pero particular: el resultado siempre está compuesto por cuatro cifras y un signo del zodiaco, elementos que determinan los diferentes niveles de premio dentro del plan de pagos.

¿Quiénes fueron los afortunados en la más reciente jornada del Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 14 de marzo de 2026

Como todos los días, el sorteo del Super Astro Sol comenzó a realizarse a las 4:00 de la tarde.

La presentadora estuvo muy atenta del movimiento de las balotas y mostró que la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Además, el delegado de Coljuegos, que monitoreó el sorteo con rigurosidad, avaló el resultado.

El Super Astro Sol, un resultado que muchos comparan de inmediato con su jugada

En el momento en que se divulga el resultado, la reacción suele ser inmediata. Los jugadores comparan rápidamente las cifras anunciadas con su apuesta, buscando coincidencias o verificando si estuvieron cerca del número ganador.

En muchos casos, quienes participan en el Super Astro Sol mantienen ciertos números durante semanas o incluso meses, esperando que finalmente aparezcan en el sorteo. Otros prefieren cambiar su combinación con frecuencia, confiando en que una nueva elección puede traer mejores resultados.

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El signo zodiacal también se convierte en una decisión importante al momento de apostar. Algunos jugadores lo eligen según su fecha de nacimiento, mientras que otros simplemente lo seleccionan al azar.

Con el resultado del Super Astro Sol del 14 de marzo de 2026 ya publicado, el sorteo cierra una nueva jornada para los apostadores y está listo para las emociones del lunes.

 

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