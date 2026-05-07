Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 7 de mayo de 2026

Miles de colombianos estuvieron atentos en la noche de este jueves 7 de mayo de 2026 a los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, dos de los sorteos más tradicionales y jugados en el país.

Como ocurre cada semana, cientos de apostadores revisaron sus billetes con la ilusión de llevarse alguno de los premios mayores o secos entregados por estas loterías. Los sorteos se realizaron en la noche de este jueves y ya se conocen los números ganadores.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 7 de mayo de 2026

El premio mayor de la Lotería de Bogotá cayó en el número XXXX de la serie XXX.

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La Lotería de Bogotá juega todos los jueves en la noche y es una de las más reconocidas del país por los millonarios premios que entrega a sus apostadores.

Los jugadores pueden reclamar sus premios en los puntos autorizados y también consultar los resultados oficiales a través de los canales de la lotería.

Resultado de la Lotería del Quindío del jueves 7 de mayo

Por su parte, la Lotería del Quindío dejó como ganador del premio mayor al número XXXX de la serie XXX.

Esta lotería, que se juega cada jueves, se ha consolidado como una de las más populares en diferentes regiones de Colombia.

Las autoridades recomiendan a los apostadores verificar cuidadosamente sus billetes y revisar las condiciones para el cobro de premios, especialmente en montos altos, donde pueden solicitarse documentos adicionales.

Los resultados completos de ambos sorteos también pueden consultarse en las plataformas oficiales y distribuidores autorizados de cada lotería.