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Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 7 de mayo de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 7 de mayo de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

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Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
09:31 p. m.
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Miles de colombianos estuvieron atentos en la noche de este jueves 7 de mayo de 2026 a los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, dos de los sorteos más tradicionales y jugados en el país.

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Como ocurre cada semana, cientos de apostadores revisaron sus billetes con la ilusión de llevarse alguno de los premios mayores o secos entregados por estas loterías. Los sorteos se realizaron en la noche de este jueves y ya se conocen los números ganadores.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 7 de mayo de 2026

El premio mayor de la Lotería de Bogotá cayó en el número XXXX de la serie XXX.

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La Lotería de Bogotá juega todos los jueves en la noche y es una de las más reconocidas del país por los millonarios premios que entrega a sus apostadores.

Los jugadores pueden reclamar sus premios en los puntos autorizados y también consultar los resultados oficiales a través de los canales de la lotería.

Resultado de la Lotería del Quindío del jueves 7 de mayo

Por su parte, la Lotería del Quindío dejó como ganador del premio mayor al número XXXX de la serie XXX.

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Esta lotería, que se juega cada jueves, se ha consolidado como una de las más populares en diferentes regiones de Colombia.

Las autoridades recomiendan a los apostadores verificar cuidadosamente sus billetes y revisar las condiciones para el cobro de premios, especialmente en montos altos, donde pueden solicitarse documentos adicionales.

Los resultados completos de ambos sorteos también pueden consultarse en las plataformas oficiales y distribuidores autorizados de cada lotería.

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