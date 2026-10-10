Ministerio de Trabajo confirmó qué pasará con el salario mínimo de este 2026 ante los rumores

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo liderado por Natalia Eugenia López Fuentes, emitió un rotundo parte de tranquilidad para los colombianos al desmentir categóricamente las versiones y rumores que circulaban en redes sociales y diversos escenarios sobre una supuesta reducción en el salario mínimo vigente.

Las autoridades gubernamentales recalcaron que no existe ninguna orden ni medida en curso por parte de la administración de Abelardo de la Espriella que busque disminuir los ingresos de la clase trabajadora.

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Las especulaciones se habían intensificado a raíz de los procesos de revisión que adelanta el Consejo de Estado sobre el decreto salarial. No obstante, el Ejecutivo aclaró que la existencia de demandas ante el alto tribunal no suspende de manera automática los efectos de la norma ni significa que el aumento decretado pierda su validez.

En consecuencia, el salario mínimo mensual para este periodo continúa firme en $1.750.905, cifra a la que se suma el auxilio de transporte de $249.095, consolidando un ingreso básico total de $2.000.000 mensuales para quienes tienen derecho a este beneficio.

Esto respondió el Ministerio de Trabajo ante las dudas del salario mínimo

Uno de los puntos que mayor preocupación había generado entre la ciudadanía era el temor de tener que reintegrar los dineros recibidos en los meses anteriores en caso de un fallo judicial adverso. Ante este interrogante, el Ministerio del Trabajo fue enfático en señalar que los trabajadores no deben devolver ningún monto de los salarios ya percibidos durante el año.

La administración reiteró su respeto absoluto por la independencia judicial y la separación de poderes, recordando que los decretos expedidos mantienen su presunción de legalidad mientras el Consejo de Estado emite una sentencia definitiva. Por esta razón, instaron a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales y a no replicar noticias falsas que buscan generar zozobra en el mercado laboral.

Salario mínimo de 2027: esto es lo que se sabe

Paralelamente a estas aclaraciones, el Gobierno nacional dio inicio formal al proceso de discusión para definir el incremento del salario mínimo que regirá el próximo año. La primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales reunió a representantes de los gremios empresariales, voceros de los trabajadores y delegados del Ejecutivo.

Durante este encuentro inicial, las partes acordaron priorizar el diálogo constructivo y establecer mesas técnicas y jurídicas para evaluar las variables macroeconómicas del país.

La ministra del Trabajo destacó que la concertación exige escuchar las diferentes posturas para tomar decisiones con solidez técnica, ratificando el compromiso del Gobierno de conciliar el fortalecimiento del poder adquisitivo de los hogares con la protección del empleo formal.