Gobierno de Abelardo de la Espriella revela qué exigirá para negociar el salario mínimo de 2027

La discusión sobre el salario mínimo 2027 ya comenzó en Colombia, aunque todavía no existe una cifra oficial sobre el porcentaje de aumento. El Gobierno de Abelardo de la Espriella, los representantes de los trabajadores y los gremios empresariales participaron en la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

El Ministerio del Trabajo informó que los diferentes sectores establecieron compromisos iniciales y acordaron continuar el proceso mediante mesas técnicas y jurídicas. En estos espacios se analizarán disposiciones y regulaciones laborales que generan inquietudes entre los participantes antes de avanzar hacia la definición del ajuste que regirá durante 2027.

¿Cuál es la condición del Gobierno para negociar el salario mínimo de 2027?

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, planteó que la primera condición para avanzar en la discusión es mantener el diálogo entre las partes. La funcionaria señaló que el proceso debe partir de la escucha y de la búsqueda de acuerdos entre sectores con posiciones diferentes.

“El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias”, afirmó López. La ministra agregó que las decisiones deben contar con sustento técnico y jurídico y ser construidas escuchando las posiciones de los distintos sectores.

De esta manera, la primera etapa de la negociación del salario mínimo 2027 estará centrada en recoger las preocupaciones, propuestas y posiciones de trabajadores y empresas. El Gobierno busca que la concertación permita acercar a los participantes antes de tomar decisiones sobre las normas laborales y el porcentaje final del incremento salarial.

La primera reunión se realizó el 1 de octubre de 2026 y contó con representantes de organizaciones empresariales como la Andi, Asobancaria, SAC, Acopi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional. Por parte de los trabajadores participaron la CGT, CTC, CUT y las confederaciones de pensionados CPC y CDP.

¿Qué propuso el Gobierno para la mesa sectorial de trabajo?

Además de plantear el diálogo como punto de partida, Natalia López propuso que la mesa sectorial de trabajo permanezca activa durante todo el año y no sea convocada únicamente en los meses previos a la negociación del salario mínimo.

“Una mesa sectorial que no debe conformarse previo a la negociación del salario mínimo. Una mesa sectorial que debe permanecer durante todo el año para tratar temas relevantes en el sector trabajo”, sostuvo la ministra.

Según la funcionaria, este espacio busca acercar posiciones entre sectores con intereses diferentes y mantener abiertos los canales de concertación. López también destacó que en estos encuentros está representado un conjunto amplio de sectores del país y señaló que el objetivo es encontrar puntos de encuentro pese a las diferencias.