Salario mínimo 2027: trabajadores alistan propuesta de aumento que superaría los $600.000

La discusión sobre el salario mínimo en Colombia para 2027 empieza a tomar forma con una propuesta que supera ampliamente las estimaciones de empresarios y analistas. La iniciativa de los trabajadores busca un aumento del 38,5 %, con el argumento de reducir la diferencia entre el ingreso actual y el denominado salario mínimo vital.

Fabio Arias, expresidente de la CUT, explicó a Caracol Radio que el porcentaje responde a una brecha salarial que, según sus cálculos, todavía no se ha cerrado. El dirigente sindical sostuvo que los trabajadores deben iniciar la negociación con una solicitud que permita avanzar hacia una remuneración suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

¿Cuánto subiría el salario mínimo con la propuesta de la CUT?

Con un aumento del 38,5 %, el salario mínimo mensual pasaría de los actuales $1.750.905 a cerca de $2.425.000, sin incluir el auxilio de transporte. El incremento sería de aproximadamente $674.098 mensuales.

La propuesta parte de la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los hogares. Arias afirmó que todavía faltarían 32 puntos porcentuales para cerrar la brecha entre el salario mínimo vigente y el salario mínimo vital. Como referencia, señaló que un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) identificó inicialmente un desfase de 48 puntos porcentuales.

El dirigente también tomó como referencia el aumento del 23,7 % aplicado durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según su explicación, al descontar la inflación, el incremento real habría sido cercano al 18 %. A esa diferencia pendiente se sumaría la inflación proyectada para el cierre de 2026, que Arias estima entre el 6,5 % y el 7 %.

La cifra del 38,5 %, sin embargo, todavía no es una posición definitiva de todas las centrales obreras. Arias explicó que el Comando Nacional Unitario deberá revisar el porcentaje antes de que los representantes sindicales formalicen su propuesta ante la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

¿Qué aumento del salario mínimo esperan los empresarios para 2027?

Mientras la CUT contempla solicitar un incremento del 38,5 %, los empresarios y la mayoría de los analistas manejan una estimación cercana al 8 %. Ese cálculo parte de una inflación que cierre alrededor del 7 % y de un punto adicional correspondiente a la productividad laboral.

La diferencia entre ambas referencias anticipa una negociación con posiciones distantes. Por su parte, el Gobierno de De la Espriella ha descartado respaldar un ajuste que considere desproporcionado y ha señalado que la decisión debe sustentarse en criterios técnicos.

Las conversaciones deberán definir el porcentaje que finalmente se aplicará desde el 1 de enero de 2027. El 15 de diciembre es la fecha límite para que la Comisión alcance un acuerdo sobre el incremento.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.