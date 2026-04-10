Siete de cada 10 estudiantes colombianos no alcanzan nivel básico en matemáticas: ¿qué significa?

Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a poner sobre la mesa los desafíos de la educación en Colombia. La evaluación realizada a estudiantes de 15 años reveló que apenas el 29% alcanzó al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas.

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Esto significa que cerca de siete de cada diez quedaron por debajo de ese umbral, una situación que puede reflejarse al momento de resolver problemas matemáticos en contextos cotidianos.

¿Qué significa el resultado de Colombia en matemáticas en PISA 2025?

Alcanzar el nivel 2 significa que un estudiante puede reconocer cómo representar matemáticamente una situación sencilla sin recibir instrucciones directas.

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La OCDE pone como ejemplos comparar la distancia total entre dos rutas o convertir precios de una moneda a otra.

Por eso, habilidades como interpretar cifras, comparar precios o calcular valores cobran relevancia más allá de las aulas.

El panorama también genera preocupación en lectura. Solo el 46 % de los estudiantes colombianos alcanzó al menos el nivel 2, frente al promedio de 69% de la OCDE.

En este nivel, los jóvenes pueden identificar la idea principal de un texto de extensión moderada y localizar información siguiendo determinados criterios.

“Uno de los grandes retos de Colombia es pasar de una lógica centrada únicamente en cubrir contenidos a una lógica de construir capacidades”, afirmó Gabriela Cordova, gerente de Franquicias de Kumon.

¿Qué podría hacerse para cerrar las brechas de aprendizaje?

Cordova plantea tres frentes de trabajo para los próximos años como fortalecer los conocimientos fundamentales desde edades tempranas, individualizar los procesos de aprendizaje y fomentar que los estudiantes desarrollen mayor autonomía.

La propuesta busca evitar que los vacíos acumulados durante los primeros años educativos terminen convirtiéndose en dificultades más complejas a medida que avanzan los grados escolares.

“Los resultados de PISA deben ser una oportunidad para preguntarnos no solamente cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes, sino cómo están aprendiendo y qué capacidades estamos desarrollando para que puedan seguir aprendiendo durante toda la vida”, concluyó Cordova.

PISA 2025 evaluó a más de 760.000 estudiantes de 15 años de 91 países y economías. Los resultados iniciales fueron publicados por la OCDE el 8 de septiembre de 2026.