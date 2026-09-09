Ministerio de Educación activa protocolos tras incidente con arma en colegio de Medellín

El Ministerio de Educación expresó su solidaridad con los alumnos y docentes de la Institución Educativa García Márquez de Medellín donde este miércoles 9 de septiembre un estudiante de 17 años ingresó con un arma traumática y la accionó dentro del establecimiento, ocasionándose una herida que requirió atención hospitalaria.

La entidad indicó que para acompañar el proceso de atención mantiene comunicación permanente con la Secretaría de Educación de Medellín que activó la ruta de atención para atender la situación. Los estudiantes fueron entregados a sus familias y se les brinda apoyo psicosocial.

Además fue programada una mesa de trabajo para continuar con el acompañamiento y analizar las acciones necesarias.

"Teniendo en cuenta la afectación emocional generada, se adelantará una jornada de trabajo en casa para los docentes de la institución. Igualmente, se realizará una mesa de trabajo para continuar con el acompañamiento y analizar las acciones necesarias, con la participación del sector salud, la estrategia Escuela Entornos Protectores, la Gerencia Educativa y las áreas de recursos humanos y bienestar docente", indicó el Ministerio de Educación.

¿Qué pasó en el colegio Gabriel García Márquez de Medellín?

El adolescente de décimo grado se encontraba desescolarizado por problemas conducta, recibía clases de forma virtual desde su casa, sin embargo, se camufló entre los demás estudiantes para poder ingresar con un arma traumática con la que, en segundos, desató el caos.

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El joven amenazó a estudiantes y docentes, y se autolesionó frente a miembros de la comunidad educativa, lo que provocó la evacuación inmediata de la institución.

"Desde el año pasado, esta persona, este joven, presentaba conductas agresivas y violentas y se le venía prestando asesoría psicosocial por crisis emocionales que venía teniendo, se activó el código dorado en su momento y se hicieron derivaciones al sistema de salud, se le venía prestando atención en el marco de la ruta escuela entorno protector", explicó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

Tras lo ocurrido la Policía capturó a dos hombres que ingresaron al colegio para llevare el arma.