CANAL RCN
Colombia

Ministerio de Educación activa protocolos tras incidente con arma en colegio de Medellín

Docentes trabajarán desde casa este jueves y las autoridades avanzan en el acompañamiento a estudiantes y profesores afectados por el incidente.

Ministerio de Educación activa protocolos tras incidente con arma en colegio de Medellín
Foto: tomada del video

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
10:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Educación expresó su solidaridad con los alumnos y docentes de la Institución Educativa García Márquez de Medellín donde este miércoles 9 de septiembre un estudiante de 17 años ingresó con un arma traumática y la accionó dentro del establecimiento, ocasionándose una herida que requirió atención hospitalaria.

Joven de 17 años ingresó armado a un colegio de Medellín: realizó varios disparos y se autolesionó
RELACIONADO

Joven de 17 años ingresó armado a un colegio de Medellín: realizó varios disparos y se autolesionó

La entidad indicó que para acompañar el proceso de atención mantiene comunicación permanente con la Secretaría de Educación de Medellín que activó la ruta de atención para atender la situación. Los estudiantes fueron entregados a sus familias y se les brinda apoyo psicosocial.

Además fue programada una mesa de trabajo para continuar con el acompañamiento y analizar las acciones necesarias.

"Teniendo en cuenta la afectación emocional generada, se adelantará una jornada de trabajo en casa para los docentes de la institución. Igualmente, se realizará una mesa de trabajo para continuar con el acompañamiento y analizar las acciones necesarias, con la participación del sector salud, la estrategia Escuela Entornos Protectores, la Gerencia Educativa y las áreas de recursos humanos y bienestar docente", indicó el Ministerio de Educación.

¿Qué pasó en el colegio Gabriel García Márquez de Medellín?

El adolescente de décimo grado se encontraba desescolarizado por problemas conducta, recibía clases de forma virtual desde su casa, sin embargo, se camufló entre los demás estudiantes para poder ingresar con un arma traumática con la que, en segundos, desató el caos.

Video muestra los momentos de tensión del Medellín durante fallido aterrizaje en Pasto
RELACIONADO

Video muestra los momentos de tensión del Medellín durante fallido aterrizaje en Pasto

El joven amenazó a estudiantes y docentes, y se autolesionó frente a miembros de la comunidad educativa, lo que provocó la evacuación inmediata de la institución.

"Desde el año pasado, esta persona, este joven, presentaba conductas agresivas y violentas y se le venía prestando asesoría psicosocial por crisis emocionales que venía teniendo, se activó el código dorado en su momento y se hicieron derivaciones al sistema de salud, se le venía prestando atención en el marco de la ruta escuela entorno protector", explicó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

Tras lo ocurrido la Policía capturó a dos hombres que ingresaron al colegio para llevare el arma.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Incendios

Incendio forestal en Payandé, Tolima, es una amenaza inminente para varias viviendas

Gobierno Nacional

¿Quiénes suenan para la Alcaldía de Bogotá? Ya hay nombres en el sonajero

Conciertos

'Volveremos Fest': Nanpa Básico, Luis Alfonso, Jhonny Rivera y más artistas confirmados para reactivar economía en Pereira

Otras Noticias

Fenómeno de El Niño

Estos son algunos consumos pequeños que estarían aumentando sus gastos durante El Niño

En medio de este fenómeno natural, expertos han alertado sobre algunas prácticas que aumentan significativamente los gastos en cada hogar.

Ciberseguridad

El peligro oculto de “farmear aura” para los adolescentes

La viralidad de “farmear aura” prende alertas por privacidad. ¿Por qué?

Fútbol femenino

Millonarios Femenino venció a Nacional y clasificó a semifinales

Argentina

Video | Futbolista senior en Argentina golpea a juez de línea y lo deja inconsciente

Ministerio de Salud

Ocho hospitales colombianos entre los mejores de América Latina: así le fue al país en el ranking IntelLat 2026