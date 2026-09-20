¿Por qué el 80% de lo que aprende un niño depende de la visión? La iniciativa que transforma la educación en Colombia

El color representa una de las primeras y más poderosas herramientas mediante las cuales un infante logra expresar sus ideas, pensamientos y emociones. Ya sea plasmado en la punta de un lápiz sobre una hoja de papel o proyectado con alta definición en la pantalla de un dispositivo electrónico, el espectro cromático funciona como un canal fundamental para la inspiración y el desarrollo cognitivo.

Bajo esta premisa, LG Electronics y Faber-Castell anunciaron una importante alianza estratégica en el territorio colombiano con el propósito de beneficiar a cientos de menores pertenecientes a distintas instituciones educativas del país.

El impacto visual en el desarrollo temprano

Diversas investigaciones respaldan la relevancia de los estímulos visuales durante los primeros años de vida. De acuerdo con datos proporcionados por la American Optometric Association (AOA), hasta el 80% de los conocimientos que adquiere un niño durante su etapa de crecimiento inicial se procesan directamente a través de la vía visual. En este sentido, el manejo adecuado del color deja de ser un simple elemento estético para convertirse en un recurso pedagógico indispensable, capaz de enriquecer los entornos de aprendizaje, estimular la imaginación y facilitar nuevas formas de comunicación y expresión personal.

Una alianza entre el arte tradicional y la tecnología

La iniciativa conjunta reúne la experiencia de reconocidos actores de industrias distintas pero complementarias, enfocados en un objetivo común: poner la innovación al servicio de las personas. Por un lado, se contempla la entrega de completos kits escolares integrados por colores, lápices y materiales especializados de dibujo de Faber-Castell. Por otro lado, el proyecto se complementa con el desarrollo de talleres prácticos guiados por artistas invitados, concebidos como espacios idóneos para que los participantes experimenten con diversas técnicas y descubran nuevas formas de manifestar su talento.

Este esfuerzo coincide conceptualmente con la convergencia entre el color digital y el entorno tangible. Mientras que las marcas tradicionales han cimentado su legado histórico en la fabricación de elementos de escritura y dibujo, los avances en el sector tecnológico impulsados por LG han revolucionado el control de la luz y la implementación de inteligencia artificial en pantallas de alta gama. Esto se refleja en la llegada al mercado colombiano de las nuevas líneas de televisores equipadas con tecnologías Micro RGB evo y Mini RGB evo.

El propósito principal de esta alianza radica precisamente en unir la tecnología, la educación y el arte para demostrar que las herramientas de alta calidad pueden cerrar brechas y potenciar las capacidades creativas de las futuras generaciones en el país.