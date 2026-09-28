Colombia volvió a caer en PISA y expertos explican qué estaría fallando en las aulas

Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a poner sobre la mesa las dificultades que enfrenta Colombia para mejorar el desempeño de sus estudiantes.

El país registró una caída en matemáticas y lectura frente a la medición de 2022, mientras los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que las diferencias no dependen únicamente de las condiciones generales de los colegios.

¿Cómo le fue a Colombia en las pruebas PISA 2025?

En matemáticas, Colombia obtuvo 381 puntos, dos menos que en 2022, y el 71 % de los estudiantes evaluados quedó por debajo del nivel básico de competencia. En lectura, el resultado fue de 399 puntos, diez menos que en la medición anterior, y el 54 % de los jóvenes no alcanzó el umbral mínimo.

Los resultados también muestran diferencias relacionadas con las condiciones socioeconómicas. Según la OCDE, este factor explica el 17 % de la variación en el desempeño de los estudiantes colombianos en ciencias, frente al 12 % registrado en promedio entre los países de la organización.

Sin embargo, los datos también permiten observar qué ocurre dentro de las instituciones educativas. La OCDE encontró que, en promedio, el 31 % de la variación del desempeño dentro de los sistemas educativos corresponde a diferencias entre colegios, mientras que el 69 % se presenta entre estudiantes de una misma institución.

Esto significa que buena parte de las diferencias se produce entre alumnos que comparten elementos como la infraestructura, la dotación y el cuerpo docente. A partir de ese análisis, la organización señala que las características de los estudiantes y de las aulas tienen un peso importante para explicar las diferencias en los resultados.

¿Qué papel tienen las aulas en el desempeño de los estudiantes?

El debate sobre los resultados no implica dejar de lado las condiciones materiales de los colegios. De hecho, el 62 % de los estudiantes colombianos asiste a instituciones cuyos directivos reportaron que su capacidad para impartir enseñanza está afectada, en alguna medida, por la falta de infraestructura física.

A la discusión se suma Alejandro De Zubiría, director general de la Fundación Social Alberto Merani, quien plantea que aumentar los recursos no garantiza por sí mismo una mejora en los resultados si no existen cambios en las prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Desde esa perspectiva, la Fundación promueve un modelo basado en la Pedagogía Conceptual, que busca que los estudiantes tengan un papel activo en la construcción del conocimiento. Una de sus propuestas es el Modelo Lector Óptimo, que trabaja cuatro operaciones de comprensión: concordar, relievar, inferir y construir.

La organización también plantea modificar la forma de agrupar a los estudiantes, teniendo en cuenta sus estructuras de pensamiento y necesidades de aprendizaje, y propone espacios de trabajo interdisciplinario denominados Megaulas. En estos escenarios participan docentes de distintas áreas en una misma sesión para abordar problemas desde diferentes campos del conocimiento.