SOAT para motos podría cambiar en Colombia, según propuesta de Abelardo de la Espriella

Tras las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia al superar por poco más de 240.000 votos a Iván Cepeda en el preconteo oficial.

Ahora, varias de las propuestas que marcaron su campaña vuelven a estar en el centro del debate nacional, especialmente una relacionada con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Durante su recorrido por el país, el hoy presidente electo planteó la necesidad de hacer más accesible este seguro, especialmente para los motociclistas, un sector que representa una parte importante del parque automotor colombiano.

La propuesta de un SOAT más económico para motociclistas

De la Espriella insistió en que el problema no es la existencia del SOAT, sino la dificultad que tienen millones de ciudadanos para pagarlo. Según explicó durante varios encuentros y entrevistas, en Colombia circulan cerca de 13 millones de motocicletas y una gran parte de ellas no cuenta con el seguro obligatorio.

“Hay 13 millones de motos y cerca del 80 % no tiene seguro obligatorio”, afirmó durante la campaña presidencial.

Ante esta situación, propuso crear un esquema con tarifas mucho más bajas para incentivar la formalidad y aumentar la cobertura del seguro. “No hay que regalarle un seguro a la gente. Hay que darle un seguro barato, de 40 o 50 mil pesos, para que podamos tramitar eso”, aseguró.

¿Qué impacto tendría este cambio en Colombia?

La iniciativa busca que más conductores puedan acceder al seguro sin que el costo se convierta en una barrera económica. Según el planteamiento del mandatario electo, un SOAT más asequible permitiría reducir la evasión y mejorar la atención de los accidentes de tránsito.

Además, la propuesta reconoce la realidad de miles de colombianos que utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo y principal medio de transporte. Para De la Espriella, el objetivo es aumentar la cantidad de personas aseguradas y fortalecer el sistema sin eliminar la obligatoriedad del SOAT.

Por ahora, la medida sigue siendo una propuesta de gobierno y deberá avanzar a través de los mecanismos legales correspondientes para convertirse en una realidad. Sin embargo, el tema ya genera expectativa entre millones de motociclistas en todo el país.